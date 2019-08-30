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Educação

Vagas de aprendizagem crescem 6,1% nos sete primeiros meses do ano

Os dados, divulgados nesta quinta-feira(29), são Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), entidade filantrópica sem fins lucrativos

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 21:43

Publicado em 

29 ago 2019 às 21:43
Vagas de aprendizagem crescem 6,1% nos sete primeiros meses do ano Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasi
O número de vagas de estágio e aprendizagem cresceu 6,1% nos sete primeiros meses de 2019 em relação a igual período do ano anterior. Os dados, divulgados nesta quinta-feira(29), são Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), entidade filantrópica sem fins lucrativos.
> Governo do ES avalia fechar a Escola Viva de São Pedro, em Vitória
Segundo o levantamento, a região Centro-Oeste foi onde houve maior aumento do número de vagas no período: 7,1%, seguido pela região Nordeste (6,6%), e a região Norte (4,5%). Entre os estados, São Paulo foi o que abriu mais vagas, com elevação de 5,6%.
A pesquisa apontou ainda que entre as áreas mais buscadas para estágio continuam sendo as ligadas a graduações tradicionais: direito, pedagogia e administração. Também aparecem com destaque ciências contábeis e engenharia civil.

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