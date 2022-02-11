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Morte do  congolês

'Vagabundo morto por vagabundos', diz Sérgio Camargo sobre Moïse

"A cor da pele nada teve a ver com o brutal assassinato. Foram determinantes o modo de vida indigno e o contexto de selvageria no qual vivia e transitava", disse Sérgio Camargo

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 19:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 fev 2022 às 19:18
O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, atacou nesta sexta-feira (11) o congolês Moïse Mugenyi Kabagambe,  de 24 anos, assassinado em um quiosque no Rio de Janeiro. Em sua rede social, Camargo disse que o jovem foi um "vagabundo morto por vagabundos mais fortes."
"Moïse andava e negociava com pessoas que não prestam. Em tese, foi um vagabundo morto por vagabundos mais fortes. A cor da pele nada teve a ver com o brutal assassinato. Foram determinantes o modo de vida indigno e o contexto de selvageria no qual vivia e transitava", disse.
Congolês
O congolês Moïse Mugenyi Kabagambe, de 24 anos, foi morto na segunda-feira (24) em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução Facebook
Em outra publicação, horas antes, Camargo também disse não existir "a menor possibilidade" de a Fundação Palmares homenagear o congolês. "Ele foi vítima de crime brutal mas não fez nada relevante no campo da cultura. A Palmares lamenta e repudia a violência, mas não endossa as narrativas canalhas e hipócritas da esquerda", escreveu.
Ele também disse que a morte não torna Moïse um mártir ou herói dos negros. "Moïse foi morto por selvagens pretos e pardos - crime brutal. Mas isso não faz dele um mártir da "luta antirracista" nem um herói dos negros. O crime nada teve a ver com ódio racial. Moïse merece entrar nas estatísticas de violência urbana, jamais na história."
O congolês foi espancado até a morte perto de um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no último dia 24. Segundo familiares do jovem, ele foi agredido após pedir salários atrasados no quiosque onde trabalhava como ajudante de cozinha.
Um vídeo de segurança gravou o momento em que Moïse foi assassinado. Ele mexia no interior de um refrigerador e dois homens se aproximam e o empurram para longe.
Um deles o jogou no chão e os dois começam a lutar. Um segundo homem chega a segurar as pernas de Moïse. Enquanto isso, um terceiro agressor, com um pedaço de pau, começa a bater no congolês.
Os três suspeitos que apareceram no vídeo já foram presos. Eles negaram que o assassinato tivesse motivação racista e disseram que as agressões começaram após Moïse abrir uma geladeira do estabelecimento para pegar cervejas.
A morte de Moïse motivou atos por justiça em ao menos 13 capitais do país.
Camargo ainda comparou o assassinato de Moïse com o caso de uma policial militar negra, Tatiana Regina Reis da Silva, 37, morta em uma tentativa de assalto, quando estava de folga, em Guarulhos, na Grande São Paulo.
"Nossos valores estão sendo corrompidos. Há algo muito errado quando o assassinato de uma mulher negra que dedicou sua vida à defesa da sociedade é ignorada. Mas a morte de um negro envolvido com selvagens, que nada fez pelo País, gera protestos, matérias e narrativa de racismo", disse.
Camargo já negou o racismo no país em outras ocasiões. Na última terça-feira (8), a Fundação Palmares publicou nas redes sociais uma nota em que dizia que o "racismo não tem cor".
"A Fundação Cultural Palmares repudia e lamenta profundamente a campanha racista que está circulando nas redes sociais, a qual visa dividir os brasileiros e fomentar o ódio racial. Racismo é racismo, não importa a cor de quem está incentivando essa prática abominável", dizia o comunicado da fundação.

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