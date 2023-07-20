Usuários de drogas da cracolândia fazem barricadas de fogo no centro de SP Crédito: Pixabay

Usuários de drogas atearam fogo em materiais recicláveis e fizeram uma barricada na esquina da rua dos Gusmões com a avenida Rio Branco, no centro de São Paulo, endereço da cracolândia há cerca de três semanas.

Trecho da avenida Rio Branco teve o trânsito interrompido. Procurada, a Polícia Militar disse que foi acionada às 19h05 e ainda não tem informações sobre a ocorrência.

Na manhã desta quarta-feira (19), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou que pretende remover a cracolândia para o Bom Retiro, também na região central. A Polícia Civil está fazendo um "censo" dos frequentadores da cracolândia para separar moradores de rua, dependentes químicos e traficantes e, depois, levar os usuários de drogas para um novo endereço.

O governador diz que ainda não há uma estratégia pronta para fazer a migração do chamado fluxo de usuários, muito menos certeza de que a ideia terá sucesso.

A Polícia Civil cadastrou cerca de 200 usuários de drogas que frequentam a região. Os registros são feitos pelos policiais civis que fotografam e anotam os dados dos usuários abordados durante as ações policiais. A maioria tem passagem por furto, roubo, tráfico de drogas, entre outros crimes, segundo as investigações.