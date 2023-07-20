Usuários de drogas da cracolândia fazem barricadas de fogo no centro

Usuários de drogas atearam fogo em materiais recicláveis e fizeram uma barricada na esquina da rua dos Gusmões com a avenida Rio Branco, no centro de São Paulo, endereço da cracolândia há cerca de três semanas.
Trecho da avenida Rio Branco teve o trânsito interrompido. Procurada, a Polícia Militar disse que foi acionada às 19h05 e ainda não tem informações sobre a ocorrência.
Na manhã desta quarta-feira (19), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou que pretende remover a cracolândia para o Bom Retiro, também na região central. A Polícia Civil está fazendo um "censo" dos frequentadores da cracolândia para separar moradores de rua, dependentes químicos e traficantes e, depois, levar os usuários de drogas para um novo endereço.
O governador diz que ainda não há uma estratégia pronta para fazer a migração do chamado fluxo de usuários, muito menos certeza de que a ideia terá sucesso.
A Polícia Civil cadastrou cerca de 200 usuários de drogas que frequentam a região. Os registros são feitos pelos policiais civis que fotografam e anotam os dados dos usuários abordados durante as ações policiais. A maioria tem passagem por furto, roubo, tráfico de drogas, entre outros crimes, segundo as investigações.
Há cerca de dez dias, houve uma tentativa de realocar os usuários de drogas da Santa Ifigênia para o Bom Retiro, mais especificamente para o espaço embaixo do viaduto Orestes Quércia, conhecido como Estaiadinha.