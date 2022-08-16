USP abre inscrições para o vestibular de 2023

Os vestibulandos interessados em concorrer a uma vaga na Universidade de São Paulo (USP) já podem fazer as inscrições para o Concurso Vestibular Fuvest 2023. O prazo vai até as 12h de 23 de setembro. Podem participar aqueles que já concluíram o ensino médio, que vão concluir este ano ou quem já tem diploma de ensino superior.
Estudantes do 1º ou 2º ano do ensino médio podem prestar o exame para avaliar seus conhecimentos, o chamado treineiro.
CALENDÁRIO FUVEST 2023
- Inscrições: 12h de 15 de agosto até 12h de 23 de setembro
- 1ª fase: 4 de dezembro
- Divulgação dos convocados para 2ª fase: 16 de dezembro
- 2ª fase: 8 e 9 de janeiro de 2023
- Divulgação da primeira lista de aprovados: 30 de janeiro de 2023
Outras informações e o manual do candidato podem ser acessados pelo site da Fuvest.