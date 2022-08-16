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Educação

USP abre inscrições para o vestibular de 2023

Prazo para inscrições do Vestibular Fuvest 2023 vai até as 12h de 23 de setembro
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 ago 2022 às 15:36

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 15:36

Faculdade de Direito da USP, local onde será lida, em 11 de agosto de 2022, carta em defesa da democracia e em respeito ao resultado das eleições.
Fachada da Faculdade de Direito da USP: inscrições para o vestibular de 2023 já estão abertas Crédito: Reprodução/Site da Faculdade de Direito da USP
Os vestibulandos interessados em concorrer a uma vaga na Universidade de São Paulo (USP) já podem fazer as inscrições para o Concurso Vestibular Fuvest 2023. O prazo vai até as 12h de 23 de setembro. Podem participar aqueles que já concluíram o ensino médio, que vão concluir este ano ou quem já tem diploma de ensino superior.
Estudantes do 1º ou 2º ano do ensino médio podem prestar o exame para avaliar seus conhecimentos, o chamado treineiro.

CALENDÁRIO FUVEST 2023

  • Inscrições: 12h de 15 de agosto até 12h de 23 de setembro
  • 1ª fase: 4 de dezembro
  • Divulgação dos convocados para 2ª fase: 16 de dezembro
  • 2ª fase: 8 e 9 de janeiro de 2023
  • Divulgação da primeira lista de aprovados: 30 de janeiro de 2023
Para o vestibular 2023, a USP vai oferecer 11.147 vagas, sendo 4.961 para candidatos AC; 2.173 vagas para candidatos EP; 1.096 para alunos EP/PPI e 2.917 vagas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Outras informações e o manual do candidato podem ser acessados pelo site da Fuvest.

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