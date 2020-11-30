Um dia após eleito no Rio, Paes apresenta metas para combate à pandemia

Eduardo Paes (DEM) vai disputar o segundo turno das eleições para Prefeitura do Rio de Janeiro Crédito: Folhapress

No primeiro dia após a vitória, o prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM), anunciou dez metas para lidar com a pandemia a partir de janeiro. O pronunciamento foi feito por ele em parceria com o futuro secretário de Saúde, o médico Daniel Soranz.

Eles evitaram falar em possíveis medidas restritivas, alegando que ainda não têm dados para isso. Paes, contudo, já afirmou que não considera fazer uma espécie de lockdown. As metas incluem a abertura de leitos em hospitais da rede e a realização de 450 mil testes. São elas:

Garantir testagem fácil e rápida Transparência na ocupação de leitos por unidade Abrir 100 leitos no Hospital Ronaldo Gazolla Abastecer unidades com medicamentos Rastreamento por telefone dos pacientes diagnosticados Parcerias com as universidade para rastreamento sorologico Investir no suporte social às famílias que perderam renda Retomar cirurgias e exames eletivos Preparar a rede para a vacinação Investir na saúde mental para tratar casos de ansiedade e depressão resultantes da pandemia

"No auge da pandemia, 1.200 pessoas morreram sem acesso a um leito adequado", apontou Soranz, que também destacou a importância de suprir a falta de insumos e recursos humanos.