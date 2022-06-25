Três pessoas morrem carbonizadas em queda de avião no interior de SP Crédito: Reprodução/Bombeiros SP

A queda de uma aeronave de pequeno porte em Salto de Pirapora (SP), neste sábado (25), deixou ao menos três pessoas mortas, segundo o Corpo de Bombeiros. As vítimas são um casal, sendo o piloto e sua esposa, e uma funcionária deles. Todos morreram carbonizados.

De acordo com a corporação, o avião decolou de um aeródromo particular localizado na Fazenda Bonanza, na área rural do município, e caiu pouco após levantar voo. Os bombeiros foram acionados às 11h52 para atender a ocorrência e enviaram quatro viaturas até o local.

Hoje às 11h52 queda de aeronave de pequeno porte, Estrada Vicinal Roberto Ferraz de Souza, 1000 – Salto de Pirapora que foi atendida pelos homens do 15ª Grupamento de Bombeiros. pic.twitter.com/zBru1kAriC — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) June 25, 2022

Ainda segundo a corporação, o fogo consumiu toda a aeronave. A reportagem procurou a Cenipa (Centro De Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) para saber o que pode ter provocado o acidente, mas não obteve retorno.