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Em Salto de Pirapora

Três pessoas morrem carbonizadas em queda de avião no interior de SP

As vítimas são um casal, sendo o piloto, a esposa dele e uma funcionária do casal, que morreram carbonizados, depois do avião cair em Salto de Pirapora, interior de São Paulo

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 16:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jun 2022 às 16:02
Três pessoas morrem carbonizadas em queda de avião no interior de SP
Três pessoas morrem carbonizadas em queda de avião no interior de SP Crédito: Reprodução/Bombeiros SP
A queda de uma aeronave de pequeno porte em Salto de Pirapora (SP), neste sábado (25), deixou ao menos três pessoas mortas, segundo o Corpo de Bombeiros. As vítimas são um casal, sendo o piloto e sua esposa, e uma funcionária deles. Todos morreram carbonizados.
De acordo com a corporação, o avião decolou de um aeródromo particular localizado na Fazenda Bonanza, na área rural do município, e caiu pouco após levantar voo. Os bombeiros foram acionados às 11h52 para atender a ocorrência e enviaram quatro viaturas até o local.
Ainda segundo a corporação, o fogo consumiu toda a aeronave. A reportagem procurou a Cenipa (Centro De Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) para saber o que pode ter provocado o acidente, mas não obteve retorno.
Salto de Pirapora fica a cerca de 121 km da capital São Paulo e integra a região metropolitana de Sorocaba.

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