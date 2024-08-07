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Acidente

Três pessoas ficam feridas após elevador despencar em São Paulo

O elevador parou no fosso do prédio. Equipes da Polícia Militar foram ao local, e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para auxiliar os militares na retirada das vítimas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 ago 2024 às 14:59

Publicado em 07 de Agosto de 2024 às 14:59

Policiais e bombeiros foram acionados para a ocorrência
Policiais e bombeiros foram acionados para atender a ocorrência Crédito: Reprodução/Redes sociais
Três pessoas ficaram feridas após um elevador despencar em Higienópolis, na região central de São Paulo. O elevador parou no fosso do prédio. As autoridades não informaram de qual andar o elevador teria caído. Policiais e bombeiros foram acionados para a ocorrência na tarde da terça-feira (6).
Os feridos foram hospitalizados. Todas as pessoas que estavam dentro do elevador, dois homens de 63 e 27 anos e uma mulher de 45 anos, tiveram fraturas. A mulher foi levada ao Hospital das Clínicas e os homens à Santa Casa. O acidente ocorreu em prédio no cruzamento da rua Piauí com a avenida Angélica. Equipes da Polícia Militar foram ao local, e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para auxiliar os militares na retirada das vítimas.
A polícia investiga o caso. A perícia foi acionada para o local e ocorrência de lesão corporal foi registrada no 4º DP da Consolação.

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