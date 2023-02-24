Três morrem em ação da polícia contra golpes de aplicativo de namoro em SP

Tiroteio em ação da Polícia Civil deixou três mortos no Jaguaré, na zona oeste de SP Crédito: Reprodução | TV Globo

Um tiroteio deixou três pessoas mortas no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo , na noite desta quinta (23). Policiais civis do 45º Distrito Policial, localizado na Brasilândia, estavam na região para investigar uma quadrilha que aplicava golpes com falsos encontros marcados por aplicativo.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, os agentes pararam e abordaram um carro com quatro pessoas por volta de 19h30, na rua Padre Caresia. A secretaria diz que um homem desceu do carro e atirou nos agentes, que teriam revidado.

Todos os suspeitos eram homens. Três deles, de 26, 24 e 25 anos, morreram. Um de 29 anos foi preso e um quinto, que a SSP diz que dava cobertura aos outros, fugiu.

Todas as armas do caso, incluindo as dos agentes, foram apreendidas. As investigações seguem por meio do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), acompanhadas pela Corregedoria da Polícia Civil.

Como mostrou a reportagem da Folha de S.Paulo, a cidade de São Paulo registrou em 2022 alta nos casos de extorsão mediante sequestro. Um dos fatores que pode explicar este aumento é o golpe em aplicativos de namoro.