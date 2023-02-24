Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Três morrem em ação da polícia contra golpes de aplicativo de namoro em SP
Tiroteio

Três morrem em ação da polícia contra golpes de aplicativo de namoro em SP

Policiais pararam e abordaram um carro, quando um homem desceu do veículo e atirou nos agentes, que teriam revidado; além dos três óbitos, um suspeito foi preso e outro fugiu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 fev 2023 às 16:27

Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 16:27

Tiroteio em ação da Polícia Civil deixou três mortos no Jaguaré, na zona oeste de SP
Tiroteio em ação da Polícia Civil deixou três mortos no Jaguaré, na zona oeste de SP Crédito: Reprodução | TV Globo
Um tiroteio deixou três pessoas mortas no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, na noite desta quinta (23). Policiais civis do 45º Distrito Policial, localizado na Brasilândia, estavam na região para investigar uma quadrilha que aplicava golpes com falsos encontros marcados por aplicativo.
Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, os agentes pararam e abordaram um carro com quatro pessoas por volta de 19h30, na rua Padre Caresia. A secretaria diz que um homem desceu do carro e atirou nos agentes, que teriam revidado.
Todos os suspeitos eram homens. Três deles, de 26, 24 e 25 anos, morreram. Um de 29 anos foi preso e um quinto, que a SSP diz que dava cobertura aos outros, fugiu.
Todas as armas do caso, incluindo as dos agentes, foram apreendidas. As investigações seguem por meio do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), acompanhadas pela Corregedoria da Polícia Civil.
Como mostrou a reportagem da Folha de S.Paulo, a cidade de São Paulo registrou em 2022 alta nos casos de extorsão mediante sequestro. Um dos fatores que pode explicar este aumento é o golpe em aplicativos de namoro.
Exibir viagens internacionais, carros caros e o bairro em que vive pode ser um risco para o usuário desses aplicativos. Para evitar perigo, algumas dicas são optar por encontro em locais públicos movimentados, deixar amigos e parentes avisados e não perder a atenção de bebidas e itens pessoais, como o celular.

Veja Também

Alagamento destrói carros e interdita via Dutra após fortes chuvas em SP

Ao menos 150 pessoas são resgatadas em situação análoga à escravidão no RS

Falso massagista é preso pela 2ª vez por abusar de clientes no Rio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados