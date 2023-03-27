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Violência

Três morrem e dois ficam feridos a tiros durante festa em São Paulo

Vítimas estavam na festa quando o suspeito, que estava alcoolizado, entrou no local aramado e atirou contra os homens; o atirador foi morto pela Polícia Militar

Publicado em 27 de Março de 2023 às 09:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mar 2023 às 09:21
Três morrem e dois ficam feridos a tiros durante festa em São Carlos, no interior de SP
Erick Marcel Pereira Costa, 37, e Leandro César Pereira, 41, morreram no local Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Cinco homens foram baleados na noite deste sábado (25), durante uma festa na rua Dona Alexandrina, no centro de São Carlos (a 232 km de São Paulo). Três morreram —um deles, o atirador— e dois foram socorridos à Santa Casa de São Carlos.
A Polícia Militar afirmou que recebeu chamado para atender a ocorrência por volta de 20h45.
De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, o rapaz estaria no evento, junto com as vítimas, quando começou a ingerir bebida alcoólica e importunar as pessoas. Por este motivo, foi retirado do ambiente. Depois, ele retornou ao local armado e atirou contra as vítimas.
"Policiais militares já estavam pelo local atendendo a uma denúncia de perturbação do sossego, quando viram o suspeito tentando fugir e deram ordem de parada. O homem não obedeceu e apontou a arma contra os PMs, que intervieram. O suspeito morreu ainda no local", diz trecho da nota enviada à reportagem.
O veículo do autor e as armas usadas na ação foram apreendidas. O caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio e morte decorrente de intervenção policial pela Delegacia Seccional de São Carlos, que requisitou perícia.
Um dos mortos é Leandro César Pereira, 41. No dia 20 de março, ele havia postado em seu perfil do Facebook o convite para a festa, em comemoração ao aniversário da Facção Tequila, do motoclube Zapata, e também para ajudar o Hospital do Câncer de Jaú com a doação de gelatinas.
Os feridos, Adriano Silva de Oliveira, 50, e Lucas Donizete Pinheiro, 36, continuam internados na Santa Casa de São Carlos.
Segundo a assessoria de imprensa da instituição, Lucas não autorizou a divulgação do seu estado de saúde, e os familiares do Adriano ainda não tinham sido contatados até o fechamento desta reportagem.

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