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Susto

Tremor de terra de magnitude 4,3 é registrado no Pará

Não houve nenhum chamado ou ocorrência relacionada ao fenômeno, segundo a prefeitura do município
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 abr 2025 às 09:08

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 09:08

Trenor foi na região de Parauapebas, no Pará
Trenor foi na região de Parauapebas, no Pará Crédito: Reprodução/Agência Pará
O município de Parauapebas, no Pará, e sua vizinhança foram atingidos por um tremor de terra na madrugada da última quinta-feira, 3. O abalo sísmico de magnitude 4,3 na escala Richter, que vai até 10, foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira e sentido por alguns moradores da cidade paraense, segundo relatos nas redes sociais. Mas não houve nenhum chamado ou ocorrência relacionada ao fenômeno, informou a prefeitura do município.
Esse foi o quarto tremor registrado neste ano na região leste do Pará e também o mais forte registrado nessa área do País desde 1900, quando começaram os registros sistemáticos realizados pelo Centro de Sismologia da USP, em São Paulo. Os outros três tremores registrados neste ano na região ocorreram em janeiro. O primeiro foi no dia 9, também em Parauapebas, e teve magnitude 2,8. Oito dias depois, no dia 17, foi registrado um sismo de magnitude 2,3 em Novo Repartimento, a 380 quilômetros de Parauapebas. Onze dias mais tarde, no dia 28, ocorreu o terceiro, com magnitude 2,9, em Tucuruí, a 72 quilômetros de Novo Repartimento.
Os indicadores da escala Richter consideram que um tremor de 4,3 é perceptível, mas com baixa possibilidade de danos graves. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Parauapebas afirmou que as características geológicas da região tornam frequentes pequenos abalos sísmicos, que na maioria das vezes é de baixa magnitude e não é notada pela população.
A orientação do órgão é que os moradores fiquem atentos e, em caso de novos tremores, sigam as recomendações de segurança. Em qualquer situação de risco, a população deve acionar o telefone 190.

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