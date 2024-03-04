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Mudança de presídio

Transferência de Beira-Mar é procedimento de rotina, diz ministério

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou hoje que a transferência de Fernandinho Beira-Mar e outros 23 presos faz parte de um procedimento de rotina

Publicado em 04 de Março de 2024 às 13:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mar 2024 às 13:41
O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou nesta segunda-feira (4) que a transferência de Fernandinho Beira-Mar e outros 23 presos faz parte de um procedimento de rotina.
Fernandinho Beira-Mar, em 2015, durante julgamento no Rio de Janeiro
Fernandinho Beira-Mar, em 2015, durante julgamento no Rio de Janeiro Crédito: Brunno Dantas/TJRJ
Movimentação dos presidiários é "remanejamento" e faz parte da rotina das penitenciárias federais, disse a pasta em nota.
Operações têm o objetivo de "impedir articulações das organizações criminosas dentro dos estabelecimentos de segurança máxima, além de enfraquecer e dificultar vínculos nas regiões" das penitenciárias.
Novo destino de Beira-Mar não foi informado pelas autoridades. Segundo a Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), eles não divulgam essas movimentações nem detalhes das operações por questões de segurança.
Apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho, Fernandinho Beira-Mar foi transferido do presídio de Mossoró (RN), onde dois detentos conseguiram escapar há quase três semanas.
Rogério Mendonça e Deibson Nascimento foram os primeiros a fugir de uma penitenciária federal, em 14 de fevereiro. Reportagem do UOL mostrou que os dois também têm ligação com o CV, embora não façam parte do alto escalão.
A busca por eles mobiliza centenas de policiais, além de helicópteros, drones e cães farejadores. Na semana passada, um homem foi preso suspeito de abrigar e alimentar os foragidos. Em depoimento, ele disse que agiu sob ameaça.

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