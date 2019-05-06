Trans é morta a pauladas em área nobre de São Paulo

Larissa Rodrigues foi morta a pauladas Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma garota de programa de 21 anos morreu após ser agredida a pauladas na noite desse sábado (4), no Planalto Paulista (zona sul da capital), área nobre da capital paulista. A vítima, Larissa Rodrigues, era transexual. O crime aconteceu por volta das 22h, na esquina da alameda dos Tacaúnas com a avenida Indianópolis.

Uma amiga da jovem contou ao Agora, que pertence ao Grupo Folha, em sigilo, que ambas faziam programa, quando a vítima foi atingida pelo suspeito, que acertou a cabeça de Larissa com um pedaço de madeira. "O homem ficou bravo, pois minha amiga havia negado fazer programa com ele", afirma.

O motivo para a negativa da vítima, ainda segundo a amiga, seria o fato de o suspeito ter sido violento quando a abordou, instantes antes de a agredir. O homem não havia sido identificada até a conclusão desta edição.

A testemunha acrescentou que, após Larissa cair no chão, o criminoso bateu com a madeira na cabeça da vítima "várias vezes". "Depois, ele andou até o carro [um Voyage prata] e fugiu".

No boletim de ocorrência consta que o suspeito, antes de agredir a vítima, gritou que havia sido roubado.

A jovem foi encaminhada a hospital no Jabaquara, mas não resistiu. Larissa, era natural do Ceará e morava há cerca de quatro anos na capital paulista.