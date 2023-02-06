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No Rio de Janeiro

Traineira naufraga na Baía de Guanabara e deixa cinco mortos e três desaparecidos

Embarcação, que levava um grupo de 14 pessoas, naufragou após uma tempestade com fortes ventos; três pessoas seguem desaparecidas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 fev 2023 às 11:20

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 11:20

Bombeiros fizeram uma operação de resgate após o naufrágio
Bombeiros fizeram uma operação de resgate após o naufrágio Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar
Mais dois corpos foram encontrados na Baía de Guanabara, no Rio, na manhã desta segunda-feira, 6, elevando para cinco o número de mortos no naufrágio de uma traineira nas proximidades da Ilha de Paquetá, no fim da tarde de domingo, 5. Três pessoas seguem desaparecidas. O Corpo de Bombeiros e a Marinha do Brasil atuam nas buscas.
Um dos corpos localizados nesta manhã estava dentro dos destroços da embarcação afundada. O outro boiava na altura do vão central da Ponte Rio-Niterói. Os dois corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) para identificação.
A traineira levava um grupo de 14 pessoas, entre amigos e parentes, e voltava de um passeio a Paquetá quando foi surpreendida por uma tempestade com fortes ventos. A embarcação virou. Seis pessoas foram resgatadas por um barco que passava pela região no momento do acidente e levadas para o 19º Grupamento dos Bombeiros, na Ilha do Governador, onde receberam os primeiros socorros e estão fora de perigo.
Paquetá é uma popular atração turística do Rio, atraindo visitantes por sua tranquilidade e opções de lazer. Passeios de barco pela baía, com passagem pela ilha, são comuns.

Bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h25 do domingo . Guarda-vidas e mergulhadores da corporação atuam nas buscas, com apoio de lanchas, motos aquáticas, botes e aeronaves. A Marinha do Brasil também trabalha nas buscas.
No fim da noite de domingo, foram localizados três corpos. Outros dois corpos foram encontrados na manhã desta segunda-feira. Os mortos foram levados para o Grupamento Marítimo (G-Mar) de Botafogo, na zona sul do Rio, por volta de 1h30 da madrugada.
Em nota oficial, a Marinha informou que a "Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ), esclarece também que um procedimento interno será instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades pelo acidente, bem como colher ensinamentos para reduzir a probabilidade de ocorrências análogas no futuro."
As pessoas resgatadas com vida são: Ana Nilda dos Santos Soares, 43 anos; Ana Paula de Souza, 46 anos; Caíque Gomes da Silva, 10 anos; Cauâ Gomes da Silva, 14 anos; Erick Pereira da Silva, 38 anos; e Marcos Paulo da Silva Correia, 45 anos. Não há, por enquanto, a identificação das vítimas fatais do naufrágio.

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