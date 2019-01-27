Tragédia de Brumadinho tem 40 mortes confirmadas

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais retoma as buscas por sobreviventes da tragédia causada pelo rompimento de uma barragem da mineradora Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), na tarde deste sábado (26). Crédito: FERNANDO MORENO/FUTURA PRESS

BRUMADINHO, RIO, SÃO PAULO e BRASÍLIA —

O Governo de Minas, que havia confirmado 40 mortes no rompimento da barragem, voltou atrás e agora confirma o número de 34 mortos.

As mortes confirmadas, portanto, já superam o registrado na tragédia de Mariana, também em Minas Gerais, em 2015, quando houve 19 vítimas.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, há 81 desabrigados e 23 vítimas foram encaminhadas a hospitais. Até agora, foram resgatadas 366 pessoas, sendo 221 funcionários da Vale e 145 terceirizados da empresa.

As buscas foram interrompidas às 20h. As equipes retomam os esforços às 4h deste domingo.

A primeira vítima identificada é a médica Marcele Porto Cangussu , de 35 anos. O corpo foi reconhecido através das impressões digitais. Outros oito mortos foram identificados, mas não tiveram seus nomes divulgados.

As equipes de resgate ainda trabalham com a possibilidade de encontrar pessoas vivas após o rompimento da barragem, segundo informou o coronel Godinho, comandante das buscas na região do acidente, em entrevista coletiva no final da tarde deste sábado. Segundo ele, vinte quatro horas depois do rompimento da barragem, três sobreviventes foram encontrados neste sábado.

'Não estamos atrás de corpos. Estamos atrás de pessoas que possam estar ilhadas. Hoje encontramos três sobreviventes e amanhã podem ser mais três", afirmou.

O comandante disse que na tarde deste sábado a chuva forte interrompeu as buscas por cerca de 50 minutos. O militar afirmou que os trabalhos serão feitos por especialistas em alagamentos e rompimentos de barragens. Godinho afirmou que todas as 296 pessoas desaparecidas são funcionários da Vale ou terceirizados. Segundo o comandante, nenhuma reclamação sobre outras pessoas que teriam sumido chegou até o centro de comando montado na cidade. Porém, há parentes de moradores da região reclamando seu desaparecimento.