Trabalhador morre soterrado após parede com mercadorias colapsar em SP

Vídeo mostra que a vítima estava em um corredor cercado por prateleiras no momento do acidente Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um funcionário da BRF morreu após ser soterrado por mercadorias dentro de uma câmara frigorífica em Embu das Artes, em São Paulo. Caixas e paletes caíram em cima do homem após uma parede colapsar na última quinta (15). Um vídeo mostra que a vítima estava em um corredor cercado por prateleiras no momento do acidente.

A queda foi repentina. Um outro funcionário estava do lado da vítima, mas conseguiu escapar com ferimentos leves. Segundo a BRF, o homem ferido foi atendido em um hospital, liberado e "passa bem". A empresa lamentou o ocorrido e diz que presta apoio à família da vítima. "A BRF acionou imediatamente todos os protocolos de segurança e direcionou equipes de pronto atendimento para assistência aos colaboradores que se encontravam dentro da câmara".