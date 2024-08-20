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Tragédia

Trabalhador morre soterrado após parede com mercadorias colapsar em SP

Um outro funcionário estava do lado da vítima, mas conseguiu escapar com ferimentos leves. A empresa BRF lamentou o ocorrido e diz que presta apoio à família da vítima
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 ago 2024 às 17:12

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 17:12

Vídeo mostra que a vítima estava em um corredor cercado por prateleiras no momento do acidente
Vídeo mostra que a vítima estava em um corredor cercado por prateleiras no momento do acidente Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um funcionário da BRF morreu após ser soterrado por mercadorias dentro de uma câmara frigorífica em Embu das Artes, em São Paulo. Caixas e paletes caíram em cima do homem após uma parede colapsar na última quinta (15). Um vídeo mostra que a vítima estava em um corredor cercado por prateleiras no momento do acidente.
A queda foi repentina. Um outro funcionário estava do lado da vítima, mas conseguiu escapar com ferimentos leves. Segundo a BRF, o homem ferido foi atendido em um hospital, liberado e "passa bem". A empresa lamentou o ocorrido e diz que presta apoio à família da vítima. "A BRF acionou imediatamente todos os protocolos de segurança e direcionou equipes de pronto atendimento para assistência aos colaboradores que se encontravam dentro da câmara".
Em nota, a BRF afirmou que a queda das prateleiras não bloqueou o acesso à câmara. "Dessa forma, nenhum colaborador ficou preso no espaço". A companhia apura as causas do acidente. O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal na Delegacia de Embu das Artes.

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