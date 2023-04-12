Torcedor do Fluminense foi morto após discussão sobre política, diz MP

Thiago Leonel era torcedor do Fluminense e foi morto a tiros após primeiro jogo da final do Carioca Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O MP-RJ denunciou o policial penal Marcelo de Lima por homicídio triplamente qualificado. Ele é acusado de matar Thiago da Motta em uma discussão após o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, no último dia 1º. Segundo a denúncia, o crime aconteceu por motivação política.

Veja o que aconteceu

O MPRJ publicou que "em frente à pizzaria 'Os Renatos', localizada na Rua Isidro de Figueiredo, Marcelo teria dito que 'petista é igual flamenguista, tudo burro e ladrão'".

Ainda segundo o documento, "após uma discussão, o denunciado, com vontade livre e consciente de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas".

De acordo com o que foi encaminhado à 4ª Vara Criminal da Capital, "os crimes foram praticados por motivo torpe, em razão do inconformismo de Marcelo com as posições políticas expressadas pelas vítimas após suas declarações".

O caso

Thiago Leonel Fernandes da Motta foi morto e Bruno Tonini Moura ficou gravemente ferido após serem alvo de cerca de 10 tiros.

Eles estavam no bar após a partida entre Flamengo e Fluminense, primeiro jogo da final do Carioca.

Inicialmente, testemunhas disseram que a briga teria sido motivada por conta de uma pizza. O que não se confirmou.

Thiago era torcedor do Fluminense, assim como Bruno. O clube se manifestou nas redes sociais e pediu rigor nas apurações do caso.

O policial penal Marcelo de Lima teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Bruno Rodrigues Pinto, da Central de Audiências de Custódia.

Na ocasião, a hipótese de legítima defesa foi descartada pelo juiz.

Marcelo de Lima foi transferido para o presídio Frederico Marques para a Cadeia Pública Constantino Cokotós, em Niterói. O local é destinado a policiais civis e penais da ativa.

Quem era Thiago

Quem era Thiago Thiago era fotógrafo, cinegrafista, diretor de fotografia e sambista.

Ele foi um dos criadores do Samba Pra Roda.

O grupo se manifestou nas redes sociais na ocasião.

"A partir de agora, toda vez que nos reunirmos vai faltar um amigo, um irmão, um colega de trabalho e um incentivador dos nossos encontros repletos de samba e alegria", diz trecho da publicação.

O que diz o Ministério Público

"O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça junto ao IV Tribunal do Júri da Capital, denunciou, nesta terça-feira (11/04), o policial penal Marcelo de Lima, por homicídio triplamente qualificado. No último dia 1º de abril, após a partida entre Flamengo e Fluminense, no estádio do Maracanã, Marcelo atirou por diversas vezes contra os torcedores do Fluminense Thiago Leonel Fernandes da Motta e Bruno Tonini Moura, em frente a uma pizzaria, causando a morte de Thiago.

A denúncia relata que, por volta das 22h52, em frente à pizzaria "Os Renatos", localizada na Rua Isidro de Figueiredo, Marcelo teria dito que "petista é igual flamenguista, tudo burro e ladrão", o que provocou a revolta das vítimas. Após uma discussão, o denunciado, com vontade livre e consciente de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas, causando a morte de Thiago e só não matando a outra pessoa por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que Bruno recebeu pronto e eficaz atendimento médico.