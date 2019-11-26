Toffoli reage à fala de Guedes e diz que AI-5 é incompatível com a democracia

Ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Carlos Alves/STF

(Economia), o presidente do Dias Toffoli, disse nesta terça-feira (26) que o "AI-5 é incompatível com a democracia". Em reação à recente declaração do ministro Paulo Guedes (Economia), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) , disse nesta terça-feira (26) que o "AI-5 é incompatível com a democracia".

"Não se constrói o futuro com experiências fracassadas do passado", completou o ministro do STF.

AI-5 diante de uma possível radicalização dos protestos de rua no Um dia antes, em coletiva de imprensa em Washington, nos EUA , Guedes afirmou que "que não é possível se assustar com a ideia de alguém pedir odiante de uma possível radicalização dos protestos de rua no Brasil ".

América Latina e a uma possível radicalização também no Brasil, motivada principalmente por declaração de A declaração de Guedes fazia referência à convulsão social e institucional em países dae a uma possível radicalização também no Brasil, motivada principalmente por declaração de Lula , que, após ser solto, pediu "a presença do povo nas ruas".

Frases antidemocráticas têm sido pauta quase constante no governo Bolsonaro . O próprio presidente afirmou, em entrevista ao jornalista José Luiz Dantena, em março deste ano, que "não houve ditadura no Brasil". E que, como qualquer casamento, o regime teve alguns "probleminhas".

AI-5, 13 DE DEZEMBRO DE 1968

Deu novamente ao presidente o poder de fechar o Congresso, Assembleias e Câmaras. O Congresso foi fechado por tempo indeterminado no mesmo dia Renovou poderes conferidos antes ao presidente para aplicar punições, cassar mandatos e suspender direitos políticos, agora em caráter permanente Suspendeu a garantia do habeas corpus em casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e a economia popular Deu ao presidente o poder de confiscar bens de funcionários acusados de enriquecimento ilícito

ENTENDA O QUE DIZ A LEI SOBRE APOLOGIA À DITADURA MILITAR

Não há uma lei que tipifique como crime especificamente a apologia à ditadura militar. Mas, segundo a subprocuradora-geral da República Luiza Frischeisen, declarações em defesa do regime militar podem ser enquadradas como crime com base na Lei de Segurança Nacional (lei 7.170/83), na Lei dos Crimes de Responsabilidade (lei 1.079/50) e no artigo 287 do Código Penal.

A Lei de Segurança Nacional, em seu artigo 22, qualifica como crime "fazer, em público, propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social", com pena de 1 a 4 anos de detenção. Já o artigo 23 da mesma lei afirma que é crime "incitar à subversão da ordem política ou social, à animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis", com pena de 1 a 4 anos de reclusão.

Tramita na Câmara um projeto de lei que criminaliza a apologia à ditadura militar. Apresentado em 2015 por Wadson Ribeiro (PC do B-MG), aguarda parecer do relator na Comissão de Cultura da Casa.