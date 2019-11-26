Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Covas: Me avise se pedirem o AI-5 para eu sair do hospital e protestar
Manifestação

Covas: Me avise se pedirem o AI-5 para eu sair do hospital e protestar

O prefeito de São Paulo repercutiu declarações do ministro Paulo Guedes, que afirmou que haveria defesa do AI-5 em caso de radicalização dos protestos de rua no país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 18:31

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 18:31

Bruno Covas, prefeito de São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo
Internado em tratamento contra um câncer, o prefeito Bruno Covas (PSDB) fez crítica indireta nesta terça-feira (26) à fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, citando um novo AI-5. 
"Alguém me avise se pedirem o AI-5 de novo para eu sair do hospital e ir pra rua protestar contra", escreveu Covas, em uma rede social. Ele postou uma foto em que com tubos ligados a bolsa usada para injetar medicamentos e soro na veia. 
Covas repercutiu declarações do ministro Guedes, que afirmou que haveria defesa do AI-5 em caso de radicalização dos protestos de rua no país.
O Ato Institucional número 5 foi editado em 1968,  época mais dura da ditadura militar (1964-1985), e resultou no fechamento do Congresso Nacional, renovação de poderes conferidos ao presidente para cassar mandatos e suspensão de direitos políticos.
Covas ainda rebateu seguidores que o questionaram. "Prefeito fingindo que não entendeu a fala do ministro", disse uma mulher. "Entendi bem. E você!? Entendeu minhas palavras!? AI-5 não", escreveu Covas. 

Veja Também

Após falar sobre volta do AI-5, Guedes pede 'democracia responsável'

Bolsonaro evita AI-5 e diz que Guedes é responsável pela economia

'Não se assustem se alguém pedir o AI-5', diz Guedes

Outra seguidora afirmou questionou se "a cambada do PT" pode ir para a rua "destruir tudo" contra um presidente democraticamente eleito. Covas respondeu, então, que não: "Defendo a democracia de qualquer ataque dos extremos". 
O prefeito rebateu outra pessoa que sugeriu que ele estivesse com saudade da esquerda. "Defender a democracia é ser de esquerda!? Onde você leu isso!?". 
O prefeito  se internou no início da noite desta segunda-feira (25) para a terceira sessão de quimioterapia no Hospital Sírio-Libanês. Ele se trata um câncer na região do estômago, com metástase no fígado. 
O prefeito fez um hemograma que mostrou que está apto para a realização do procedimento, que deve durar 30 horas. A previsão é de que Covas inicie o tratamento na manhã desta terça (26).
Ainda não há previsão de alta, que depende da avaliação da equipe médica, coordenada pelo infectologista David Uip.
O resultado desta etapa é crucial para o tratamento do prefeito, que ficou 23 dias internado e recebeu alta no último dia 14. Só após esse ciclo, em dezembro, serão feitos novos exames para averiguar como os tumores responderam à quimioterapia. Depois dessa etapa, ainda não há previsão sobre os próximos passos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados