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Um atendente morreu

Tiroteio no meio da rua termina em morte na zona norte de São Paulo

A arma que teria sido usada por Diego Gustavo de Souza não foi encontrada pela polícia

Publicado em 

12 set 2019 às 21:14

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 21:14

Tiroteio no meio da rua termina em morte na zona norte de São Paulo Crédito: Reprodução/Google Maps
Um atendente de 28 anos morreu após, supostamente, trocar tiros com três homens por volta das 6h15 desta quinta-feira na Freguesia do Ó (zona norte da capital paulista). A arma que teria sido usada por Diego Gustavo de Souza não foi encontrada pela polícia.
Uma amiga da vítima relatou que duas mulheres estavam brigando na rua Antônio de Paula Freitas, altura do número 102. O atendente teria ido de encontro à dupla para apartar o embate. A vítima e a testemunha residem no bairro.
No depoimento à polícia, a testemunha, de 21 anos, afirmou que no momento em que o amigo se aproximou das mulheres, um Peugeot 207 se aproximou e três homens desembarcaram do veículo empunhando armas. Tanto as duas mulheres que brigavam quanto o trio não haviam sido identificados até a publicação desta reportagem.
A amiga do atendente acrescentou à polícia que ele também sacou um revólver e trocou tiros com o trio. A mulher afirmou ter ouvido ao menos seis disparos durante o tiroteio. Souza foi atingido e caiu no chão. O trio embarcou no carro, atropelou a vítima e fugiu. O atendente morreu no local. Não foi informado se ele contava com porte de arma.
O caso é investigado pelo 28º DP (Freguesia do Ó), que busca imagens de câmeras de monitoramento para identificar os suspeitos.

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