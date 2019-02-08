Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Tiroteio em ação policial deixa 13 mortos em comunidades no Rio
Santa Teresa

Tiroteio em ação policial deixa 13 mortos em comunidades no Rio

As mortes teriam ocorrido durante confronto com agentes do Comando de Operações Especiais (COE) que fazem operação nas comunidades de Santa Teresa desde o início da manhã

Publicado em 

08 fev 2019 às 15:45

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 15:45

Batalhão de Choque participou de operação no Fallet-Fogueteiro Crédito: Divulgação
Um tiroteio nas comunidades do Fallet, Fogueteiro e Coroa, em Santa Teresa, no bairro Catumbi, na região central do Rio de Janeiro, deixou 13 pessoas mortas nesta sexta-feira, 8. A prefeitura confirmou as mortes e informou que uma pessoa ainda permanece internada no Hospital Municipal Souza Aguiar (HMSA).
As mortes teriam ocorrido durante confronto com agentes do Comando de Operações Especiais (COE) que fazem operação nas comunidades de Santa Teresa desde o início da manhã. As vítimas ainda não foram identificadas.
Desde a madrugada, as equipes policiais atuam nas comunidades devido a tiroteios na região provocados por disputa entre grupos criminosos. A partir de denúncias e informações do Setor de Inteligência, a polícia vasculhou alguns pontos da comunidade do Fallet.
Policiais foram recebidos a tiros e houve confronto. Após cessarem os disparos, dez supostos criminosos foram encontrados em vias da comunidade e foram socorridos para o HMSA. Com eles foram apreendidos dois fuzis, nove pistolas e cinco granadas.
No Morro dos Prazeres, policiais do Bope apreenderam uma pistola calibre 40, uma pistola calibre 9 mm, dois rádios comunicadores e um aparelho telefônico. Houve confronto e dois supostos criminosos foram encontrados feridos, sendo levados ao HMSA. Em outro ponto da comunidade, um fuzil calibre 5,56, uma pistola calibre 40 e uma granada foram apreendidos.
Equipes policiais estão atuando preventivamente para evitar ações de vandalismo nas ruas do bairro Catumbi e adjacências. Pelo twitter, a Polícia Militar informa que faz operação nas comunidades do Fallet, Fogueteiro e Prazeres.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Santa Teresa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES
Imagem de destaque
5 dicas para treinar com foco em saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados