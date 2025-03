Que susto

Tiro em assalto é barrado por notebook na zona oeste de São Paulo

Um dos assaltantes jogou uma bicicleta contra a motocicleta para forçar a parada. Em seguida, os criminosos teriam desligado o veículo e atirado contra as costas do motociclista

1 min de leitura min de leitura

Tiro atingiu as costas de rapaz, salvo pelo notebook. (Reprodução/Redes Sociais )

Agência FolhaPress [email protected] PAULO EDUARDO DIAS E CRISTINA CAMARGO

Um homem de 35 anos foi baleado nas costas durante um assalto na Vila Jaguara, na zona oeste de São Paulo, e escapou de ferimentos graves porque o notebook que carregava em uma mochila o protegeu do projétil. O assalto ocorreu por volta das 19h de terça-feira (18), na rua Capitão Mor Rodrigues de Almeida. A vítima estava em uma motocicleta quando foi abordada por um grupo de cinco criminosos, um deles armado.

Segundo o relato feito à polícia, um dos assaltantes jogou uma bicicleta contra a motocicleta para forçar a parada. Em seguida, os criminosos teriam desligado o veículo e atirado contra as costas do motociclista. Após revistar a vítima, o grupo fugiu com a moto e deixou a bicicleta no local. O tiro atravessou a mochila e o notebook e parou nas costas do motociclista, abaixo do ombro. Como o computador absorveu o impacto, o projétil não atravessou o corpo do homem.

A vítima foi levada para o Hospital Regional de Osasco, onde recebeu atendimento médico. A motocicleta foi encontrada abandonada na rua Niterói, no bairro Jardim Rochdale, em Osasco. A polícia procura o grupo de assaltantes e o caso é investigado pelo 33ª Distrito Policial, em Pirituba, zona norte da capital paulista.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta