A arte de negociar: uma habilidade fundamental no dia a dia

Negociar faz parte da nossa rotina muito mais do que imaginamos. Quando vamos a uma entrevista de emprego, estamos “vendendo” nossas habilidades e conhecimentos para um recrutador. Se somos profissionais liberais, precisamos negociar o valor de nossos serviços, prazos e até formas de pagamento com os clientes.

Até mesmo uma simples compra na praia pode virar uma negociação: podemos barganhar um desconto no preço de um óculos de sol ou conseguir um brinde extra. Em casa, com nossos filhos adolescentes, a negociação aparece na hora de definir o horário de voltar de uma festa, no uso do celular ou até no cumprimento das tarefas diárias.

Esse caráter universal da negociação nos lembra as palavras de Aristóteles, que em sua obra Política chamou o homem de “animal político”, enfatizando nossa natureza social e a importância do diálogo e do entendimento mútuo para a vida em comunidade. Em outras palavras, estamos sempre interagindo e precisamos saber conciliar interesses para conviver de forma harmônica e produtiva.

Em cada uma dessas situações, ser assertivo faz toda a diferença. Vale lembrar que assertividade não é impor nossas ideias, mas saber conduzir a conversa de forma respeitosa, com clareza de interesses e limites. Essa postura assertiva nasce do autoconhecimento: precisamos entender nossas motivações e nossa forma de nos comunicarmos para sermos capazes de negociar com equilíbrio.

Além disso, buscar capacitação é fundamental. Leitura sobre técnicas de vendas, cursos de oratória e treinamentos focados em persuasão podem trazer ganhos expressivos na hora de defender um ponto de vista ou finalizar um negócio. Afinal, o diálogo é a ferramenta-chave para a construção de acordos — e quanto mais dominamos as habilidades de comunicação, mais efetivos nos tornamos em construir relações benéficas para todos os envolvidos.