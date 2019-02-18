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São Paulo

Tietê transborda e enche de lixo um parque no interior paulista

Segundo a Defesa Civil estadual, oito pessoas que vivem em três residências atingidas pelas águas ficaram desalojadas

Publicado em 

18 fev 2019 às 17:07

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 17:07

Tietê transborda e enche de lixo um parque no interior paulista Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Os rios Tietê e Jundiaí transbordaram em Salto, município do interior paulista, neste fim de semana, causando fortes inundações. Segundo a Defesa Civil estadual, oito pessoas que vivem em três residências atingidas pelas águas ficaram desalojadas.
A correnteza acabou danificando o muro de contenção da Ilha dos Amores. Por isso, a região continua interditada nesta segunda-feira (18). A Secretaria Municipal do Meio Ambiente aguarda o recuo completo das águas para fazer a limpeza do Parque Lavras, que foi invadido por lixo trazido da Grande São Paulo. Também ainda estão com acesso restrito as ruas 24 de Outubro e Campo da Avenida.
De acordo com a Defesa Civil do município, no momento, o Rio Tietê está com vazão de 400 metros cúbicos por segundo. Neste domingo (17), a vazão chegou a 750 metros cúbicos por segundo. A situação é considerada controlada pela Defesa Civil de Salto.
O órgão municipal está fazendo ao longo dia de hoje vistorias nos prédios atingidos para apontar possíveis danos.

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