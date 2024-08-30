Teto de santuário desaba em Recife e mata duas pessoas

RECIFE, PE E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O teto do santuário de Nossa Senhora da Conceição, na zona norte do Recife, desabou na tarde desta sexta-feira (30). Ao menos duas pessoas morreram.

O desabamento aconteceu por volta das 13h50. De acordo com as autoridades, 22 pessoas foram socorridas. Oito adultos e uma criança foram levadas ao Hospital da Restauração, na área central do Recife, e outras foram socorridas para Unidades de Pronto Atendimento. As vítimas tiveram escoriações leves.

"Infelizmente, dois óbitos já foram confirmados após a queda do telhado no Santuário do Morro da Conceição. Nossas equipes seguem atuando nas ações emergenciais por conta dessa tragédia. Estou me dirigindo ao local neste momento", escreveu o prefeito João Campos nas redes sociais.

O município decretou três dias de luto oficial pelas vítimas.

Os dois mortos eram homens, segundo a vice-governadora Priscila Krause. A idade deles ainda não foi informada pelos órgãos que atuam na ocorrência. O Instituto de Medicina Legal está no local.

Atuam na ocorrência 15 policiais militares e 32 integrantes do Corpo de Bombeiros. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Defesa Civil também estão no local.

Krause, que também está na área, disse que ainda não é possível confirmar quantas pessoas estavam na igreja no local, já que diversas pessoas foram resgatadas por voluntários ou conseguiram escapar logo após o desabamento do teto.

Testemunhas relataram que havia uma distribuição de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade no interior da igreja no momento em que o teto cedeu. Uma câmera de segurança registrou quando a estrutura desabou.

Maria Lucia da Silva, 60, disse à reportagem que viu um vídeo que mostra pessoas embaixo dos escombros após o desabamento e reconheceu o ex-companheiro Antonio José dos Santos, 54.

"A gente reconheceu pela sandália e pulseira que ele usava", afirmou. A identidade das vítimas, no entanto, ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Maria Lucia disse ainda que o ex-marido estava no local para retirar uma cesta básica para ajudar ela e os três filhos. A família disse que foi procurada por representantes da igreja para contato posterior.

O presidente Lula (PT) usou as redes sociais para lamentar o ocorrido e prestar solidariedade às vítimas. "Uma tragédia. Minha solidariedade com as vítimas, seus familiares, amigos e com a cidade de Recife neste momento", afirmou Lula.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) também se manifestou em seu perfil na internet. "Acabo de saber sobre o desabamento de parte do teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife, espaço de fé tão importante para nossa gente. Estou no Sertão, para agenda administrativa, mas já acionamos nossas equipes de segurança para resgate e atendimento imediato às vítimas. Que Deus e Nossa Senhora da Conceição console a todos", escreveu Lyra.

Em nota, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, lamentou o episódio. "O acidente, que resultou em vítimas e causou grande dor à nossa comunidade, enche nossos corações de luto e solidariedade. Em oração, nos unimos às famílias enlutadas e a todos os que foram afetados por esta tragédia", disse. Segundo o arcebispo, a Arquidiocese de Olinda e Recife oferece suporte necessário às vítimas e aos familiares.

Nossa Senhora da Conceição é tida como a padroeira afetiva do Recife. O acidente ocorre a cem dias da festa de celebração da santa, realizada em 8 de dezembro, que reúne milhares de pessoas no Morro da Conceição, um dos principais pontos da cidade.

A igreja se preparava para a festividade, e de acordo com uma postagem do perfil do santuário nas redes sociais, o teto havia recebido a instalação de placas solares recentemente. A obra teria sido finalizada há menos de uma semana. Não há informações se a intervenção tem ligação com o desabamento do teto.