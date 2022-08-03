Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Terra registra dia mais curto dos últimos 62 anos
29 de junho

Terra registra dia mais curto dos últimos 62 anos

Recorde é do dia 29 de junho deste ano, que durou 1,59 milissegundos a menos, segundo medição feita por relógios atômicos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 ago 2022 às 10:49

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 10:49

A Terra registrou o seu dia mais curto desde 1960, quando a medição começou a ser feita. O dia 29 de junho deste ano durou 1,59 milissegundo a menos. Na prática, nosso planeta levou 23 horas, 59 minutos e 59.9984039 segundos para girar em torno de si.
Planeta Terra
Terra registra dia mais curto desde 1960, quando medição por relógios atômicos começou a ser feita Crédito: Pixabay
O recorde anterior havia sido registrado em 19 de julho de 2020, quando a Terra levou 1,47 milissegundo a menos para completar o giro. Foram registrados 28 dias mais curtos naquele ano. O recorde anterior pertencia ao dia 5 de julho de 2005.
A medição é feita por relógios atômicos do IERS (Serviço Internacional de Sistemas de Referência e Rotação da Terra), que estão entre os mais precisos do planeta. De acordo com o portal Time and Date, o erro esperado para um relógio atômico é de um segundo em 100 milhões de anos.
O tempo que a Terra leva para completar uma volta em torno de si varia, podendo ser maior (dia mais longo) ou menor (dia mais curto).
De mudanças climáticas a marés, há algumas hipóteses para as razões pelas quais a Terra tem apresentado queda no tempo que leva para completar sua rotação, mas não há consenso entre cientistas.

Veja Também

Por que calor de 40ºC é mortal na Inglaterra e no Brasil é 'normal'?

Itaúnas: a curiosa história da vila que foi soterrada por areia no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ciência Terra Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Internação de 3 anos para adolescente que atacou colega em escola no ES
Imagem de destaque
Dia Mundial da Saúde: 9 livros para viver melhor
Imagem de destaque
Festival de surf no ES terá shows, cinema e exposição ambiental; veja como participar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados