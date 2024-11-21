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Em discurso

'Tentativa de envenenar não deu certo, estamos aqui', diz Lula

Presidente diz agradecer por estar vivo, após Polícia Federal ter revelado que havia um plano para matá-lo

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 14:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 nov 2024 às 14:00
BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (21) ter de agradecer por estar vivo diante das revelações da Polícia Federal (PF) de que havia um plano para matá-lo. "A tentativa de envenenar eu e o Alckmin não deu certo, estamos aqui", disse em evento no Palácio do Planalto.
Durante o discurso na solenidade de criação do "Programa de Otimização de Contratos de Concessão Rodoviária", Lula afirmou que a única coisa que quer quando terminar o mandato é desmoralizar "com números aqueles que governaram antes". "Não quero envenenar ninguém. Eu não quero nem perseguir ninguém", disse.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula disse que é preciso construir um Brasil "sem perseguição e sem estímulo do ódio" Crédito: Ricardo Stuckert / PR
"Eu quero medir com números quem fez mais escolas neste país, quem cuidou mais dos pobres deste país, quem fez mais estrada, quem fez mais pontes, quem pagou mais salário mínimo . É isso que eu quero medir porque é isso que conta no resultado da governança", seguiu o presidente.
Ainda em referência às revelações da PF, Lula disse que é preciso construir um Brasil "sem perseguição, sem estímulo do ódio, sem estímulo às desavenças".

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