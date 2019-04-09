Temporal no Rio de Janeiro deixa ao menos três mortos

Chuva provoca alagamento no Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira (8). Crédito: ARIEL SUBIRÁ/FUTURA PRESS

Um temporal que atinge o Rio de Janeiro desde o início da noite desta segunda-feira, 8, alagou ruas, derrubou árvores e destruiu carros em vários bairros. A Polícia Militar confirmou que uma pessoa morreu na Rua Marquês de São Vicente, na Gávea, zona sul da cidade. Segundo relatos, um homem que estava na garupa de uma moto acabou derrubado pela correnteza e foi arrastado pela água. Quando o alagamento na via diminuiu, o corpo foi encontrado preso embaixo de um carro. No Morro da Babilônia, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro em um soterramento e informou que duas mulheres adultas morreram. As equipes continuam no local em busca de outras possíveis vítimas.

A força da água causou o desabamento de mais um trecho da Ciclovia Tim Maia, que liga o Leblon, na zona sul, à Barra da Tijuca, na zona oeste. Desta vez, a parte que caiu fica próxima ao bairro de São Conrado. O desabamento ocorreu por volta das 22h, quando a via já estava fechada. Desde que foi inaugurada, em 2016, a estrutura já sofreu quatro desabamentos. O mais grave deles ocorreu logo após a inauguração, quando uma ressaca no mar derrubou uma parte da pista, matando duas pessoas.

A cidade entrou em estágio de atenção às 18h35 e às 20h55 passou para o estágio de crise — o mais grave de três níveis de risco, segundo a escala usada pela Prefeitura. Segundo a administração, em quatro horas choveu mais do que nos dias 6 e 7 de fevereiro, quando a chuva causou a morte de seis pessoas. Até as 23h, a Defesa Civil havia acionado 39 sirenes em 20 comunidades. Bombeiros recorreram a botes para retirar alunos de uma escola na Gávea.

A Prefeitura informou que em razão das chuvas estão canceladas as aulas da rede municipal nesta terça e pede que população se desloque somente em casos de extrema necessidade.

O prefeito Marcelo Crivella (PRB) afirmou que 5 mil homens estão trabalhando nesta manhã na cidade do Rio de Janeiro por causa do temporal. Horas antes, em entrevista à TV Globo, ele qualificou a chuva como "atípica" e afirmou ter havido um deslizamento na Avenida Niemeyer, que liga o Leblon a São Conrado, na zona sul. A via tinha sido interditada antes e não houve registro de feridos.

Crivella elogiou a atuação dos agentes da Prefeitura e disse que eles iriam trabalhar para que o trânsito na cidade nesta terça não fosse muito impactado. "A gente teve uma chuva forte de 152 milímetros nas últimas quatro horas na Rocinha e 162 milímetros em Copacabana. Essa é uma chuva completamente atípica. A gente sempre tem previsão de chuva forte, mas não assim com esse dobro de intensidade que é a média do mês de abril inteiro", afirmou o prefeito.

Nas primeiras horas do dia, o bairro mais afetado era o Jardim Botânico, na zona sul, onde em quatro horas choveu 155,4 milímetros, mais do que o esperado para todo o mês de abril (136 mm), segundo a Prefeitura do Rio. Dezenas de carros foram arrastados pela água e até o calçamento foi arrancado pela força da enxurrada.

O segundo bairro mais prejudicado era o Alto da Boa Vista, na zona norte, onde choveu 102,6 mm, sendo que a média para todo o mês é de 193,8 mm. Na zona norte, o Rio Maracanã transbordou. Na zona sul, Botafogo e Laranjeiras registraram dezenas de alagamentos.

O sistema de transporte BRT Rio informou em sua conta no Twitter que o trecho entre as estações de Santa Cruz até Pingo D'Água, do corredor Transoeste, está temporariamente interrompido em razão das fortes chuvas. O VLT Carioca também registra problemas em sua operação. A linha 2 (Praia Formosa-Praca XV) está fora de operação por causa de trechos alagados ao longo da via.

A Supervia Trens disse que algumas estações estão fechadas e os trens operam com intervalos irregulares e maior tempo de parada entre elas.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio disse que a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá e a Avenida Niemeyer estão interditadas nos dois sentidos de forma preventiva em razão das chuvas. A recomendação é que os motoristas sigam pela Linha Amarela.