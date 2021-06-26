"Temos uma CPI de sete pilantras", diz Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro em Chapecó, Santa Catarina. Crédito: Alan Santos/PR

Bolsonaro declarou que o governo defendeu o direito de trabalhar dos brasileiros, ao mesmo tempo que criticou medidas de restrições para conter o avanço da covid-19 no País desde o ano passado. "Não fechei um botequim. Não decretei lockdown porque respeito a constituição, o direito de ir e vir. Tentaram no ano passado mergulhar o Brasil no caos, com medidas absurdas", disse

O presidente discursou em tom de campanha, por cerca de dez minutos, citando o PT e o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, que chamou de "ladrão que por 14 anos afundou nosso País" Ele defendeu que não haverá fraudes nas eleições de 2022, e disse que o Brasil terá uma "eleição no ano que vem com voto auditável".