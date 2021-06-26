"Temos uma CPI de sete pilantras", diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro criticou, durante manifestação de apoiadores em Chapecó (SC), a realização da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado Federal para investigar a gestão do governo durante a pandemia. "Temos uma CPI de sete pilantras que não querem investigar quem recebeu o dinheiro, apenas quem pagou", disse. A CPI conta com onze senadores titulares e sete suplentes.
Bolsonaro declarou que o governo defendeu o direito de trabalhar dos brasileiros, ao mesmo tempo que criticou medidas de restrições para conter o avanço da covid-19 no País desde o ano passado. "Não fechei um botequim. Não decretei lockdown porque respeito a constituição, o direito de ir e vir. Tentaram no ano passado mergulhar o Brasil no caos, com medidas absurdas", disse
O presidente discursou em tom de campanha, por cerca de dez minutos, citando o PT e o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, que chamou de "ladrão que por 14 anos afundou nosso País" Ele defendeu que não haverá fraudes nas eleições de 2022, e disse que o Brasil terá uma "eleição no ano que vem com voto auditável".
Ao final, ele passou a palavra para o ministro de Infraestrutura Tarcísio Freitas, que falou brevemente sobre o combate a corrupção e parabenizou a recepção na cidade.