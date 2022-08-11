Temos uma Constituição, respeitemos, diz Horácio Lafer Piva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Todos que estão aqui hoje lutam contra a apatia, contra o populismo, contra as ameaças. Lutam contra os riscos de deixar de lado o melhor de nós mesmos", afirmou o empresário Horácio Lafer Piva, da Klabin. "Temos uma Constituição. Tudo está dito lá. Respeitemos."

O presidente do conselho deliberativo da IBÁ (Indústria Brasileira de Árvores) reforçou o compromisso das entidades com a democracia e o respeito ao ambiente. A organização foi uma das 107 que assinaram a carta das entidades, capitaneada pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

O economista também já presidiu a Fiesp e tem afirmado que as cartas são como alertas da sociedade ante as ameaças à democracia. Ele também reforçou a necessidade de crescimento econômico com respeito ao meio ambiente.