Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Temos uma Constituição, respeitemos, diz Horácio Lafer Piva
Folha de São Paulo

Temos uma Constituição, respeitemos, diz Horácio Lafer Piva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Todos que estão aqui hoje lutam contra a apatia, contra o populismo, contra as ameaças. Lutam contra os riscos de deixar de lado o melhor de n...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 13:43

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 13:43

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Todos que estão aqui hoje lutam contra a apatia, contra o populismo, contra as ameaças. Lutam contra os riscos de deixar de lado o melhor de nós mesmos", afirmou o empresário Horácio Lafer Piva, da Klabin. "Temos uma Constituição. Tudo está dito lá. Respeitemos."
O presidente do conselho deliberativo da IBÁ (Indústria Brasileira de Árvores) reforçou o compromisso das entidades com a democracia e o respeito ao ambiente. A organização foi uma das 107 que assinaram a carta das entidades, capitaneada pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).
O economista também já presidiu a Fiesp e tem afirmado que as cartas são como alertas da sociedade ante as ameaças à democracia. Ele também reforçou a necessidade de crescimento econômico com respeito ao meio ambiente.
Apesar de a carta comandada pela Fiesp ter mostrado uma subida de tom do empresariado contra os ataques à democracia, ela não foi consenso dentro da entidade. Apenas 14% dos sindicatos da Fiesp assinaram a versão do documento publicado nos jornais na última semana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é agredida pelo marido na frente dos filhos em Cariacica
Imagem de destaque
8 saladas especiais para a Páscoa
Imagem de destaque
Irã abate caça dos EUA, e operação americana resgata uma pessoa, diz imprensa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados