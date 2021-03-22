Temos dois ministros da Saúde e não temos nenhum, diz Doria

Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo/Flickr

A declaração foi feita em evento no Instituto Butantan, na zona oeste de São Paulo, para a entrega de um novo lote da Coronavac para o Programa Nacional de Imunização.

Enquanto não assume o ministério de forma oficial, Queiroga participa de eventos e reuniões ao lado do atual ministro, Eduardo Pazuello, que se prepara para deixar o cargo.

"Em meio a uma pandemia, que já levou a vida de mais de 286 mil brasileiros, nós temos dois ministros e na verdade não temos nenhum. Porque é um que sai e outro que entra. O que entra não está autorizado a agir como ministro e ainda não recebeu sua nomeação. O outro que sai já não está com disposição de determinar, orientar e comandar porque já é um ex-ministro ainda que ocupando o cargo. É uma situação sui generis como é sui generis o governo Bolsonaro na gestão da saúde", disse o governador.

De acordo com Doria, "uma transição que poderia ser rápida e efetiva está sendo lenta e dolorida". "Dolorida para o ministro que chega e deseja agir, trabalhar e dialogar e o que sai, que a meu ver deseja descansar. Temos uma situação sem ministro neste momento", disse.

Segundo o governador, Queiroga telefonou para ele na semana passada e se mostrou aberto ao diálogo.

O secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, afirmou que atualmente há contato tanto com Queiroga quanto com Eduardo Pazuello.

"Ambos têm se colocado à disposição para nos auxiliar", disse o secretário.

Doria afirmou que já foram entregues 25,6 milhões de doses da vacina Coronavac. Até abril, o objetivo é chegar a 46 milhões de doses entregues.

O governador afirmou que a partir de dezembro começará a produção nacional do imunizante. A fábrica para a produção, segundo ele, está em construção, dentro do cronograma. A partir de janeiro, começará a produção em massa do imunizante no Butantan.

O secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, comentou também a liberação do estoque de vacinas pelo Ministério da Saúde para que sejam usadas para aplicação da primeira dose.