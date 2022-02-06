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Corrupção e lavagem de dinheiro

Temer é absolvido da acusação de crimes em contratos da Eletronuclear

Além do ex-presidente da República, outros sete réus foram beneficiados pela decisão do juiz Marcus Vinícius Reis Bastos, que considerou a denúncia "genérica"

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 13:20

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 fev 2022 às 13:20
O ex-presidente da República Michel Temer foi absolvido pela Justiça Federal de Brasília da acusação de corrupção e lavagem de dinheiro.. A decisão, que encerrou a ação penal, foi do juiz Marcus Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal.
Além de Temer, outros sete réus foram beneficiados pela decisão: o ex-ministro Moreira Franco (Minas e Energia); o ex-presidente da Eletronuclear Othon Luiz Pinheiro da Silva; o sócio da Engevix José Antunes Sobrinho; o amigo do ex-presidente João Baptista Lima Filho, o coronel Lima; e os empresários Carlos Alberto Costa, Maria Rita Fratezi e Rodrigo Castro Alves Neves.
Michel Temer, ex-presidente da República
Michel Temer, ex-presidente da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Para Reis Bastos, a denúncia é "genérica" e baseada exclusivamente na delação de José Antunes Sobrinho. "A extensa peça acusatória original, cuja narrativa não contém descrição objetiva de todas as circunstâncias dos atos ilícitos, como exige o art. 41 do Código de Processo Penal, imputa aos denunciados condutas desprovidas de elementos mínimos que lhe deem verossimilhança", justificou o juiz em sua decisão.
Ainda para o juiz, os investigadores se limitaram a descrever crimes, "sem nada efetivamente provarem".

RELEMBRE O CASO

Em março de 2019, Temer chegou a ser preso no âmbito da Operação Radioatividade, em São Paulo, por decisão do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Ele deixou a prisão dias depois, por meio de um habeas corpus.
A Procuradoria-Geral da República (PGR) apontou indícios de fraude em contratos firmados entre a Eletronuclear e as empresas AF Consult Ltd e Engevix para um projeto de engenharia na usina nuclear de Angra 3.
De acordo com a denúncia, houve direcionamento do negócio em troca de ao menos R$ 1 milhão em propina paga entre 2013 e 2014 a Michel Temer, que na época era vice-presidente, ao então ministro Moreira Franco e ao então presidente da Eletronuclear.

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