Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Temer diz esperar pacificação do país após eleição
Eleições 2022

Temer diz esperar pacificação do país após eleição

Em fala, o ex-presidente disse que o sentimento de unidade do povo brasileiro é maior do que qualquer governo do país. Além disso, Temer não revelou quem apoiou no segundo turno.

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 17:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 17:06
O ex-presidente Michel Temer (MDB) disse neste domingo (30) esperar que o país caminhe para a "pacificação e harmonia dos brasileiros" após a eleição. Ele votou no fim da tarde deste domingo no Colégio Santa Cruz, no Alto de Pinheiros, zona oeste da capital paulista.
Questionado sobre em quem votou, ele não revelou. Disse apenas que mantém pública a sua declaração anterior de que vota no candidato que "defende a democracia e promove a pacificação do país".
Michel Temer, ex-presidente da República
Michel Temer, ex-presidente da República Crédito: Agência Brasil | Arquivo
Havia a expectativa de que o ex-presidente anunciaria seu apoio à reeleição de Bolsonaro, com quem tem uma relação cordial. No entanto, ele se absteve de revelar quem apoia.
Chamado de golpista pelo ex-presidente Lula (PT) no debate da última sexta-feira (28), Temer questionou a cúpula do MDB sobre a manutenção do apoio de Simone Tebet à campanha do petista.
"Espero que aconteça o que sempre aconteceu no Brasil. O Brasil sempre foi maior do que qualquer disputa eleitoral, do que qualquer crise econômica, política ou social. Eu espero que isso venha a ocorrer novamente com o novo governante, se reeleito ou se outro for eleito", disse ao sair da sala de votação.
Com informações de Isabela Palhares.

Veja Também

Fiscal partidária causa tumulto em seção eleitoral de Linhares

Ao vivo: Acompanhe análises do 2º turno das eleições no ES e no Brasil

Eleições 2022: acompanhe a votação do 2º turno no ES em tempo real

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Jair Bolsonaro Lula Michel Temer Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil
Imagem de destaque
Mora de aluguel? Saiba como declarar no Imposto de Renda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados