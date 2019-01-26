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Visão de profundidade

Tecnologia de Israel será usada para localizar corpos em Brumadinho

De acordo com o governador, "é muito difícil localizar um corpo que está a 5m, 10m de profundidade", por isso o uso da tecnologia

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 15:31

Publicado em 

26 jan 2019 às 15:31
Crédito: Reprodução/TV Record
Luiz Henrique Gomes, de O Tempo (MG) - O governador Romeu Zema (Novo) fez um breve pronunciamento na manhã deste sábado após sobrevoar o local da tragédia após o rompimento da barragem Mina do Feijão em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.
Zema diz que o governo federal vai ajudar no desastre trazendo uma tecnologia internacional para localizar corpos que estejam soterrados.
"O governo federal deve nos ajudar no sentido de estar trazendo uma tecnologia lá de fora que ajude a recuperar os corpos que estão soterrados porque é muito difícil você localizar um corpo que está a 5, 10m de profundidade. Israel já se ofereceu para fazer isso", disse o governador.
Técnicos que trabalham no resgate afirmaram que a tecnologia é capaz de localizar corpos a até 4 km de distância.

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