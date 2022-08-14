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Folha de São Paulo

Tebet prevê poupança similar ao FGTS para trabalhadores informais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa de governo que Simone Tebet (MDB) entregará ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta segunda-feira (15) prevê a criação da Poupanç...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 ago 2022 às 20:01

Publicado em 14 de Agosto de 2022 às 20:01

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa de governo que Simone Tebet (MDB) entregará ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta segunda-feira (15) prevê a criação da Poupança Seguro Família, que seria abastecida pelo poder público e poderia ser utilizada pelos empregados sem carteira assinada em momentos de queda na renda.
"É uma espécie de FGTS do trabalhador informal", diz a presidenciável.
A proposta já apareceu de modo similar em projeto levado ao Senado por Tasso Jereissati (PSDB), que seria vice de Simone Tebet, mas acabou desistindo, e também em texto chamado "Contribuições para um governo democrático e progressista", de autores como Bernard Appy, Carlos Ari Sundfeld, Francisco Gaetani, Marcelo Medeiros, Pérsio Arida e Sérgio Fausto, apresentado na semana passada.

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