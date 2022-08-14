Tebet prevê poupança similar ao FGTS para trabalhadores informais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa de governo que Simone Tebet (MDB) entregará ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta segunda-feira (15) prevê a criação da Poupança Seguro Família, que seria abastecida pelo poder público e poderia ser utilizada pelos empregados sem carteira assinada em momentos de queda na renda.

"É uma espécie de FGTS do trabalhador informal", diz a presidenciável.