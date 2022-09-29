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São Paulo

Suspeitos em fuga fazem reféns em escola após trocar tiros com polícia

Criminosos invadiram uma escola infantil de inglês na zona oeste de SP, onde fizeram reféns. Segundo a Polícia Militar, ninguém se feriu na ação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 set 2022 às 15:44

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 15:44

Armados, criminosos em fuga fizeram reféns em uma escola infantil de inglês na zona oeste de São Paulo na tarde desta quinta (29) após troca de tiros com policiais militares. Uma foto obtida pela reportagem mostra que a viatura usada na perseguição tinha, ao menos, 18 perfurações por tiros.
A ação começou quando policiais militares identificaram os criminosos em um veículo após um roubo a uma residência na avenida Morumbi. A perseguição se arrastou por 3,5 km, quando os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram a pé na região do Jardim Bonfiglioli.

SUSPEITO PRESO EM AÇÃO SEM FERIDOS

Um suspeito foi preso em meio à fuga. Outras duas pessoas invadiram o estabelecimento de ensino, onde fizeram reféns. Ninguém se feriu na ação, segundo a PM-SP (Polícia Militar de São Paulo). Ainda de acordo com a corporação, duas armas foram apreendidas no local.

QUANTOS REFÉNS ESTÃO NO LOCAL?

Segundo a PM-SP, por volta das 14h, havia ao menos quatro pessoas sendo mantidas reféns no local. As crianças que estavam na escola foram liberadas pelos criminosos.

QUAL O EFETIVO DA PM?

A ocorrência conta com a participação de policiais do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) e da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar). Um helicóptero da PM sobrevoa a região.

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