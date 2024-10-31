Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Suspeito de violência doméstica é morto na delegacia da mulher após resistir à prisão
São Paulo

Suspeito de violência doméstica é morto na delegacia da mulher após resistir à prisão

De acordo com o boletim de ocorrência, ele entrou em confronto com os PMs e, na briga, teria tentado pegar a arma de um policial, que reagiu e disparou cinco vezes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 out 2024 às 15:19

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 15:19

Um homem suspeito de agredir a mulher morreu na manhã desta quinta-feira (31) após reagir à prisão dentro de uma delegacia da mulher, segundo a polícia. Policiais detiveram o suspeito durante a apuração de uma ocorrência de violência doméstica. Ele e a vítima da agressão foram encaminhados para a 1ª DDM (Delegacia da Mulher), no centro de São Paulo.
No local também funciona uma unidade de Casa da Mulher Brasileira destinada ao atendimento de mulheres vítimas de violência. De acordo com o boletim de ocorrência, já dentro da delegacia, o homem reagiu de forma violenta no momento em que policiais foram colocar as algemas. Ele entrou em confronto com os PMs e, na briga, teria tentado pegar a arma de um policial, que reagiu e disparou cinco vezes.
A morte foi constatada na delegacia, e os policiais agredidos foram socorridos no pronto-socorro da Santa Casa. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirma que a ocorrência está em andamento no DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa). Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Violência Contra a Mulher Prisão Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carro invadiu imóvel inabitado no bairro Santa Mônica, em Guarapari
Carro invade imóvel em acidente no bairro Santa Mônica em Guarapari
Evento de turismo rural reúne visitantes para valorização do interior em Santa Teresa.
Feira em Santa Teresa chama atenção para o turismo na região rural
Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Radares instalados na Rodovia José Sette vão começar a operar em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados