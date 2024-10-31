Suspeito de violência doméstica é morto na delegacia da mulher após resistir à prisão

Um homem suspeito de agredir a mulher morreu na manhã desta quinta-feira (31) após reagir à prisão dentro de uma delegacia da mulher, segundo a polícia. Policiais detiveram o suspeito durante a apuração de uma ocorrência de violência doméstica. Ele e a vítima da agressão foram encaminhados para a 1ª DDM (Delegacia da Mulher), no centro de São Paulo.

No local também funciona uma unidade de Casa da Mulher Brasileira destinada ao atendimento de mulheres vítimas de violência. De acordo com o boletim de ocorrência, já dentro da delegacia, o homem reagiu de forma violenta no momento em que policiais foram colocar as algemas. Ele entrou em confronto com os PMs e, na briga, teria tentado pegar a arma de um policial, que reagiu e disparou cinco vezes.