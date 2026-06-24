AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Tribunal Militar mantém ministro em julgamento de perda de patente de Bolsonaro
Sem mudança

Tribunal Militar mantém ministro em julgamento de perda de patente de Bolsonaro

Recurso apresentado pela defesa do ex-presidente para troca de ministro foi rejeitado pelo STM no processo que trata da perda de patente pela condenação na ação da trama golpista

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 16:14

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

24 jun 2026 às 16:14
BRASÍLIA - O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu nesta quarta-feira (24) rejeitar um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo que trata da perda de patente pela condenação na ação da trama golpista. 
Por unanimidade, os ministros negaram o recurso no qual os advogados do ex-presidente buscavam o reconhecimento da suspeição do tenente-brigadeiro Joseli Camelo para relatar o processo. Segundo a defesa, o ministro teria se manifestado publicamente sobre a condenação e não poderia continuar no comando do caso. 
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão no processo da trama golpista. Tânia Rêgo/Agência Brasil
Antes da decisão do plenário, o mesmo pedido também foi rejeitado pela presidente do STM, ministra Maria Elisabeth Rocha.
No dia 3 de fevereiro, o Ministério Público Militar (MPM) protocolou no STM ações para decretação da perda do oficialato de Jair Bolsonaro.
De acordo com a Constituição, o oficial das Forças Armadas pode ser expulso no caso de condenação criminal superior a 2 anos de prisão por condenação criminal. O ex-presidente foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão no processo da trama golpista.
Além de Bolsonaro, o MPM também pediu a perda da patente dos generais da reserva Augusto Heleno, Paulo Sergio Nogueira, Braga Netto e o almirante Almir Garnier, também condenados pelo STF.

Veja Também 

O senador Jaques Wagner (PT-BA) atua como líder do governo Lula no Senado

Jaques Wagner deixa liderança do governo no Senado após ser alvo da PF

Edson Fachin

Fachin pede análise técnica antes de decidir sobre relator de caso Dark Horse

Ex-presidente Jair Bolsonaro

Tribunal Militar mantém ministro em julgamento de perda de patente de Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Exército Forças Armadas Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Pensei que o prédio ia cair em cima de mim': forte terremoto sacode a Venezuela e derruba edifícios em Caracas
Marrocos venceu o Haiti por 4 a 2 na Copa do Mundo 2026
Marrocos sofre com Haiti, vira o jogo e garante segundo lugar no grupo do Brasil
Vinicius Júnior em campo pelo Brasil na Copa do Mundo 2026
Brasil vence a Escócia e avança na liderança do Grupo C

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados