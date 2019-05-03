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Saúde

STJ prorroga internação médica de João de Deus

O médium deixou a prisão para fazer tratamento

Publicado em 

02 mai 2019 às 21:39

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 21:39

João de Deus, médium Crédito: Divulgação
O ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), prorrogou por mais 30 dias o prazo de internação do médium João de Deus, no Instituto de Neurologia de Goiânia. No mês passado, o médium foi autorizado a deixar a prisão para fazer tratamento médico.
Ele estava preso preventivamente desde 16 de dezembro do ano passado pelas acusações de violação sexual mediante fraude e de estupro de vulnerável, crimes que teriam sido praticados contra centenas de mulheres na instituição em que atendia pessoas em busca de tratamento espiritual, em Abadiânia, Goiás.
O ministro atendeu a um pedido da defesa de João de Deus, que tem problemas de pressão arterial e um "aneurisma da aorta abdominal com dissecção e alto risco de ruptura", segundo os advogados.
> Das nove vítimas capixabas de João de Deus, oito crimes prescreveram

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