Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • STF retoma audiências do processo sobre assassinato de Marielle
Caso Marielle

STF retoma audiências do processo sobre assassinato de Marielle

Domingos Brazão, Chiquinho Brazão (Sem Partido-RJ), Rivaldo Barbosa e Ronald Paulo de Alves Pereira, todos vinculados do Estado do Rio, respondem pelo crime
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

10 set 2024 às 10:01

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 10:01

Vereadora, Marielle Franco
Vereadora Marielle Franco foi assassinada em 2018 Crédito: Arquivo/Guilherme Cunha/Alerj
O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou na última segunda-feira (9) os depoimentos de testemunhas na ação penal dos acusados de atuaram como os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018, no Rio de Janeiro. Foram ouvidas as primeiras testemunhas arroladas pela defesa dos réus, e cerca de 70 estão nesta condição. Os depoimentos devem se estender até o fim deste mês e são dirigidos pelo juiz Airton Vieira, auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. Os réus vão prestar depoimento após as oitivas de todas as testemunhas.
No processo, são réus o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Domingos Brazão; o irmão dele, deputado federal Chiquinho Brazão (Sem Partido-RJ); o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa; e o major da Policia Militar Ronald Paulo de Alves Pereira. Todos respondem pelos crimes de homicídio e organização criminosa e estão presos.
Entre as pessoas chamadas para prestar depoimento estão as promotoras do Ministério Público do Rio Letícia Emile e Simone Sibilio, responsáveis pelas investigações iniciais do caso Marielle. Elas foram indicadas pelos advogados de Chiquinho Brazão. Em petição enviada ao ministro Alexandre de Moraes, as promotoras pediram dispensa dos depoimentos.
"É fato público e notório que ambas atuaram, no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, como promotoras de Justiça na Força-Tarefa encarregada do Caso Marielle Franco, Anderson Gomes e Fernanda Chaves, subscrevendo a denúncia, o que impede que deponham como testemunhas nesta ação penal", justificaram as promotoras.
No mês passado, na primeira fase de depoimentos, foram ouvidas as testemunhas de acusação, indicadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Os principais depoimentos foram prestados pelos ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz. Ambos confessaram participação no assassinato. Em um dos depoimentos, Lessa disse que os réus são "pessoas de alta periculosidade". Ele assinou acordo de delação premiada e assumiu ter atirado em Marielle a mando dos irmãos Brazão.

Veja Também

Caso Marielle: Conselho de Ética aprova cassação do deputado Chiquinho Brazão

Lessa diz que réus do caso Marielle são de "alta periculosidade"

Ronnie Lessa diz que matou Marielle por ganância e classifica crime como 'asneira'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados