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Rosa Weber

STF nega transferência de acusado de matar Marielle para o Rio

Lessa está preso na penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte

Publicado em 

14 set 2019 às 16:12

Publicado em 14 de Setembro de 2019 às 16:12

STF nega transferência de acusado de matar Marielle para o Rio Crédito: Renan Olaz/ Câmara Municipal do Rio
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta sexta-feira (13), um pedido da defesa de Ronnie Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, para que seja transferido para um presídio no Rio de Janeiro. Lessa está preso na penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
No pedido, a defesa alegou que a transferência para Mossoró foi uma medida extrema e desnecessária e que não ficou comprovado que o presídio de Bangu I seria insuficiente para mantê-lo preso.
Ainda de acordo com a defesa, o fato de Lessa, um policial militar reformado, ainda ter vínculos de amizade com policiais da ativa não pode servir como fundamento para sua manutenção em Mossoró.
A transferência para o presídio federal foi determinada pela 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.
Além de Lessa, o ex-policial Élcio Queiroz, que foi expulso da Polícia Militar, também está preso sob a acusação de ter matado Marielle e seu motorista.

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