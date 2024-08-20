STF faz acordo com governo e Congresso para manter emendas, mas cobra ajustes

A expectativa agora é a de que o ministro Flávio Dino , relator do processo sobre as emendas, reconsidere a decisão, confirmada por unanimidade pelo plenário do STF, que suspendeu todos os repasses. Um novo despacho deve contemplar os pontos acordados na reunião. A liminar continua em vigor até a revisão.

Ministros do STF se reuniram com os presidentes da Câmara e do Senado, além do procurador-geral da República, o advogado-geral da União e o ministro da Casa Civil Crédito: Gustavo Moreno/STF

As emendas Pix, que estão no centro da crise entre os poderes, foram mantidas e continuam impositivas, ou seja, precisam ser pagas pelo governo federal, mas o Congresso precisará identificar previamente o destino dos recursos e prestar contas ao Tribunal de Contas da União (TCU). Atualmente, essa modalidade de emenda não indica claramente que é o deputado que a apadrinha e autoriza repasses a estados e prefeituras sem necessidade de apontar um projeto específico para a verba ser gasta. Outra novidade é que deputados e senadores devem priorizar a destinação de recursos a obras inacabadas.

Segundo o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, as autoridades decidiram manter as "emendas Pix", mas dar fim ao que ele chamou de "transferências livres". Barroso disse que o tema mais problemático eram justamente essa modalidade de emenda.

"O tema mais problemático, que havia sido objeto de uma liminar do ministro Flávio Dino, era o das 'emendas Pix', que envolviam uma transferência de recursos livre para o destinatário livre da apresentação de um plano de trabalho, ou de um objeto específico, ou de um cronograma, e isso nós ajustamos que não poderá permanecer", declarou.

Barroso disse que, com as mudanças, todas as emendas individuais serão identificadas. "Rastreabilidade significa saber quem indicou e para onde vai."

No caso das emendas de comissão, ficou definido que elas devem financiar "projetos de interesse nacional ou regional", definidos em comum acordo entre Legislativo e Executivo, o que na prática tende a empoderar o Palácio do Planalto.

Os ministros do STF vinham demonstrando preocupação com a captura do orçamento pelo Poder Legislativo. Ao suspender as emendas, Flávio Dino chegou a afirmar que as despesas discricionárias criadas pelos parlamentares são uma "anomalia", dado o nosso sistema presidencialista. Quando votou no caso, Gilmar Mendes, decano do tribunal, também defendeu a necessidade de "preservação das competências conferidas ao Executivo e de consecução do desenvolvimento econômico e social".

Em pronunciamento após o almoço, Barroso afirmou que esse foi o "consenso possível" para preservar a governabilidade e, ao mesmo tempo, garantir a participação do Congresso no orçamento. "Conseguimos enfrentar dois debates, a rastreabilidade e a fragmentação (orçamentária). A questão do volume de recursos ainda é essencialmente política e não estava em discussão aqui no Supremo", afirmou o presidente do STF.

Segundo o acordo, as emendas de bancada, por sua vez, precisam ser destinadas a projetos "estruturantes" nos Estados e no Distrito Federal, de acordo com a definição da bancada. Ficam vedadas indicações individuais, ou seja, uma simples divisão dos recursos, a pedido dos parlamentares, para seus redutos eleitorais.

“As emendas de bancada são importantes para o Estado, mas devem se pautar por critérios sobretudo estruturantes. A bancada do Estado se reúne, define o que é estruturante para Estado, e emenda de bancada cumpre esse papel e finalidade tendo como objeto algo estruturante de interesse amplo”, disse o presidente do Senado, ao citar como exemplo construções de hospitais, barragens ou obras em rodovias.

Ficou acertado ainda que o valor global destinado às emendas parlamentares no Orçamento terá um novo critério para limitar a ampliação segundo o crescimento das despesas discricionárias, ou seja, as não obrigatórios como investimentos. Segundo Pacheco, o assunto deve ser objeto de uma nova proposta de emenda à Constituição (PEC), cujos termos serão definidos em negociação entre governo e Congresso nos próximos dez dias.

Rodrigo Pacheco disse ainda que o intuito é garantir que o crescimento das emendas ao longo dos anos não seja desproporcional e não haja descompasso entre esses valores e os recursos destinados às despesas discricionárias do governo federal.

Também estiveram no almoço o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o procurador-geral da República Paulo Gonet.