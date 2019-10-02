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Brasília

STF confirma tese que pode anular sentenças da Lava Jato e afetar Lula

O placar foi de 7 votos a 4 a favor da tese de que réus delatores devem apresentar suas alegações finais antes dos delatados

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 18:14

Publicado em 

02 out 2019 às 18:14
STF confirma tese que pode anular sentenças da Lava Jato e afetar Lula Crédito: Nelson Jr./STF
O plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) retomou nesta quarta-feira (2) o julgamento de um processo que abre precedente para anular sentenças da Lava Jato.
O placar foi de 7 votos a 4 a favor da tese de que réus delatores devem apresentar suas alegações finais antes dos delatados. Ela pode beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em ao menos um de seus processos, o do sítio de Atibaia (SP).
O julgamento foi suspenso, no entanto, antes de o plenário decidir sobre possibilidades de limitação, para que não haja uma avalanche de pedidos de anulação de sentença.

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