Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • SP: pessoas em situação análoga à escravidão são resgatadas de restaurante
Dona foi presa

SP: pessoas em situação análoga à escravidão são resgatadas de restaurante

Segundo a Polícia Civil, os 15 funcionários resgatados viviam amontoados em um cômodo que não tinha ventilação adequada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jan 2023 às 14:16

Publicado em 22 de Janeiro de 2023 às 14:16

Restaurante em São Paulo mantinha funcionários em cômodo nos fundos do estabelecimento
Restaurante em São Paulo mantinha funcionários em cômodo nos fundos do estabelecimento Crédito: PCSP/ Divulgação
Quinze pessoas vivendo em situações análogas à escravidão foram resgatadas de um restaurante japonês localizado no bairro da Vila Formosa, na zona oeste de São Paulo. O resgate ocorreu na quinta-feira (19) após uma denúncia feita ao Ministério Público. A gerente do restaurante, uma mulher de 39 anos, foi presa.
Segundo a Polícia Civil, os funcionários resgatados viviam amontoados em um cômodo atrás do restaurante, que não tinha ventilação adequada. O nome do estabelecimento não foi divulgado. 
A maior parte deles vinha de estados do Nordeste com uma promessa de emprego e chegava a ter descontos no salário referentes ao valor da passagem, paga pelos contratantes.
Durante a visita da polícia, alimentos em estado de conservação ruim e vencidos também foram encontrados no local.
A gerente do restaurante foi detida por "crime contra as relações de consumo e redução à condição análoga à de escravo", de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Segundo a TV Globo, a mulher presa foi liberada após uma audiência de custódia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados