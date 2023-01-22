SP: pessoas em situação análoga à escravidão são resgatadas de restaurante

Restaurante em São Paulo mantinha funcionários em cômodo nos fundos do estabelecimento Crédito: PCSP/ Divulgação

Quinze pessoas vivendo em situações análogas à escravidão foram resgatadas de um restaurante japonês localizado no bairro da Vila Formosa, na zona oeste de São Paulo. O resgate ocorreu na quinta-feira (19) após uma denúncia feita ao Ministério Público. A gerente do restaurante, uma mulher de 39 anos, foi presa.

Segundo a Polícia Civil, os funcionários resgatados viviam amontoados em um cômodo atrás do restaurante, que não tinha ventilação adequada. O nome do estabelecimento não foi divulgado.

A maior parte deles vinha de estados do Nordeste com uma promessa de emprego e chegava a ter descontos no salário referentes ao valor da passagem, paga pelos contratantes.

Durante a visita da polícia, alimentos em estado de conservação ruim e vencidos também foram encontrados no local.