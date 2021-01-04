Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • SP confirma dois casos da nova variante do coronavírus no Estado
Cepa B.1.1.7

SP confirma dois casos da nova variante do coronavírus no Estado

Os casos já haviam sido divulgados pelo Grupo Dasa, rede privada de laboratórios, e foram confirmados após o exame ser repetido pelo Instituto Adolfo Lutz, vinculado ao governo

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 17:51

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jan 2021 às 17:51
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo confirmou nesta segunda-feira, 4, os dois primeiros registros da nova variante do coronavírus no País. Os casos já haviam sido divulgados no dia 31 de dezembro pelo Grupo Dasa, rede privada de laboratórios, e foram confirmados após o exame ser repetido pelo Instituto Adolfo Lutz, vinculado ao governo paulista.
Trata-se da cepa B.1.1.7, detectada originalmente no Reino Unido e já identificada em diversos países do mundo. Embora não pareça ser mais letal, ela é 56% mais contagiosa.
A confirmação dos casos brasileiros foi feita pelo Laboratório Estratégico do Adolfo Lutz após o sequenciamento genético de amostras encaminhadas pelo laboratório privado no sábado, 2.
Anteriormente, o genoma do vírus havia sido sequenciado pela Dasa em parceria com pesquisadores do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IMT-FMUSP).
De acordo com a Secretaria da Saúde, um dos paciente identificados com a nova cepa do coronavírus é uma mulher de 25 anos, moradora de São Paulo e que se infectou após contato com viajantes que passaram pela Europa e estiveram no Brasil. "Começou a apresentar sintomas no dia 20 de dezembro, com dor de cabeça, garganta, tosse, mal estar e perda de paladar, com PCR realizado em 22 de dezembro", informou a pasta.
O outro infectado é um homem de 34 anos e a equipe de Vigilância Epidemiológica está investigando o histórico do caso, local de moradia do paciente e sintomas.
Em nota, a pasta destacou que, até o momento, não há comprovação científica de que a variante inglesa encontrada no Brasil seja mais virulenta ou transmissível em comparação a outras previamente identificadas. Isso porque, diz a secretaria, "o comportamento de um vírus pode ser diferente em locais distintos em virtude de fatores demográficos e climáticos, por exemplo".
De acordo com a secretaria, as sequências realizadas pelo Lutz foram comparadas e mostraram-se mais completas que a primeira identificada pelo próprio Reino Unido. "Todas estão depositadas no banco de dados online e mundial GISAID" (Iniciativa Global de Compartilhamento de Todos os Dados sobre Influenza), disse a pasta.

Veja Também

"Estado tomou a decisão de comprar as vacinas", diz secretário do ES

Clínicas devem seguir plano de imunização do governo, diz Saúde

Mesmo com prazo maior, Ministério da Saúde pode perder testes estocados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política São Paulo (SP) Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados