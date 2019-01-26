Sobe para dez o número de mortos e cai para 299 os desaparecidos

Crédito: UARLEN VALÉRIO/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO

Natália Oliveira, de O Tempo (MG) - Neste sábado (26) subiu para dez o número de mortos após o rompimento da barragem Mina do Feijão em

Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Cães farejadores são utilizados pelo Corpo de Bombeiros para ajudar a encontrar os corpos.

A médica do trabalho Marcelle Porto Cangussu, enteada do juiz Christian Garrido Higuchi, que coordena a Central de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), é a primeira vítima confirmada da tragédia do rompimento da barragem I da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Um Instituto Médico-Legal (IML) foi montado em Brumadinho para ajudar na identificação das vítimas.

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