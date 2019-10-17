Sobe para 4 o número de mortos no desabamento de prédio em Fortaleza

Prédio de sete andares desabou em área nobre de Fortaleza Crédito: Reprodução/SVM

O Corpo de Bombeiros do Ceará confirmou na manhã desta quinta-feira (17), a quarta morte após o desabamento do Edifício Andréa, no bairro do Dionísio Torres, em Fortaleza. Os bombeiros ainda não identificaram a quarta vítima. Sete pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. Outras sete estão desaparecidas.

Localizado na esquina das Ruas Tibúrcio Cavalcante e Tomás Acioli, o edifício residencial de sete andares desmoronou por volta das 10h15 de terça-feira (15). Na noite do mesmo dia, foi encontrado o primeiro corpo, do vendedor Frederick Santana dos Santos, de 30 anos, que estava em um mercado vizinho e acabou sendo atingido pelos escombros.

Nesta quarta-feira (16), o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Ceará, coronel Eduardo Holanda, confirmou mais duas mortes. Segundo a corporação, as vítimas seriam mulheres.