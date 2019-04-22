Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sobe para 24 o total de mortos na tragédia na Muzema, no RJ
Chuva

Sobe para 24 o total de mortos na tragédia na Muzema, no RJ

Duas vítimas continuam internadas; Paloma Paes Leme, de 44 anos, e o filho dela, Rafael, de 4 anos, estão na Unidade Intermediária Pediátrica do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, com quadro clínico estável

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 17:57

Publicado em 

22 abr 2019 às 17:57
Equipes que atuam na busca e resgate de pessoas após o desabamento dos dois prédios esta manhã na comunidade da Muzema, continuam as buscas. A Rioluz providenciou iluminação para que as atividades prossigam durante a noite. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Morreu nesta segunda-feira (22) Adilma Ramos Rodrigues, de 35 anos, vítima do desabamento de dois edifícios na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, no dia 12. Com isso, sobe para 24 o número de mortes. Há sete sobreviventes.
Adilma estava internada em estado grave no Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas foi transferida na noite de quinta-feira (18) para a rede privada, a pedido da família, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde.
Em nota, o Hospital Unimed-Rio informou que ela foi admitida na unidade no dia 18, “após ser vítima de politraumatismo e passar por prévias abordagens, incluindo parada cardíaca por 10 minutos em outra instituição”.
Segundo o hospital, ela permaneceu sedada, entubada, em ventilação mecânica e com “uso de amina vasopressora e diálise contínua”.
Na noite do dia 19 a paciente apresentou “quadro de sepse, com hemoculturas positivas”, ou seja, infecção generalizada, o que foi piorado com grave alteração no sangue, chamada de discrasia sanguínea, e disfunção hepática.
Na noite de domingo (21), Adilma teve insuficiência respiratória, chamada tecnicamente de “síndrome de desconforto respiratório e hipoxemia refratária”, culminando no óbito às 4h40 da madrugada desta segunda-feira (22).
Adilma era casada com o pastor Cláudio Rodrigues, de 40 anos, que foi a primeira vítima do desabamento. Ele foi enterrado no dia 14, no Cemitério do Pechincha, na região de Jacarepaguá, também na zona oeste.
A filha do casal, Clara Rodrigues, de 10 anos, também ficou ferida na tragédia, mas teve alta nos primeiros dias.
Duas vítimas continuam internadas. Paloma Paes Leme, de 44 anos, e o filho dela, Rafael, de 4 anos, estão na Unidade Intermediária Pediátrica do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, com quadro clínico estável.
> Polícia ouve presidente da Associação de Moradores da Muzema

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Rio de Janeiro temporal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas
Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados