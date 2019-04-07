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ATUALIZAÇÃO

Sobe para 224 o número de mortos identificados em Brumadinho

Ainda de acordo com dados atualizados pela Defesa Civil de Minas Gerais, 395 pessoas foram localizadas e 69 permanecem desaparecidas

Publicado em 07 de Abril de 2019 às 20:03

Publicado em 

07 abr 2019 às 20:03
A Defesa Civil de Minas Gerais informou que o número de mortos identificados na tragédia da mineradora Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, subiu para 224.
Segundo informações divulgadas na noite do último sábado (6), 69 pessoas permanecem desaparecidas e 395 foram localizadas.
Os trabalhos das equipes do Corpo de Bombeiros continuam na região onde ocorreu o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da Vale.
Barragem de rejeitos de ferro pertencente à Vale se rompeu em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, no dia 25 de janeiro de 2019 Crédito: WILTON JUNIOR
A barragem 1 da mina Córrego do Feijão em Brumadinho se rompeu no dia 25 de janeiro. Os rejeitos atingiram a área administrativa da Vale, uma pousada e comunidades que moravam perto da mina. As causas da tragédia ainda não foram esclarecidas.

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