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Eleições 2026

Sobe para 1.543 número de urnas substituídas no primeiro turno

Número corresponde a 0,28% das 499.248 urnas empregadas na votação deste ano

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 17:24

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 out 2026 às 17:24

Mais de 1.500 urnas apresentaram defeitos e precisaram ser substituídas ABr Edson Chagas

No terceiro boletim do dia, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 1.543 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas até as 15h30 em todo o país neste domingo (4) de primeiro turno das eleições. 

O número corresponde a 0,28% das 499.248 urnas empregadas na votação deste ano. Outros 50.038 equipamentos seguem disponíveis para substituição, se necessário. 

A Justiça Federal não detalha os motivos que levaram à substituição das urnas. Em geral a troca ocorre devido a falhas operacionais.

Caso até mesmo a urna eletrônica substituída apresente falha, a legislação prevê que como último recurso seja adotada a votação com cédula de papel. Até o momento, contudo, isso não foi necessário nas eleições deste ano. 

Neste domingo (4), mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a votar para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. 

*Matéria atualizada às 16h52 para correção do número de urnas substituídas.

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