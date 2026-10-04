Quatro eleitores morrem após passarem mal em locais de votação no país

Quatro eleitores morreram neste domingo (4) após passarem mal em locais de votação durante o primeiro turno das eleições. Os casos ocorreram em Campo Grande (MS), Cupira (PE), Manaus (AM) e Rio de Janeiro (RJ). Os nomes não foram divulgados.

Em Campo Grande, uma eleitora morreu após passar mal enquanto aguardava em uma fila de votação na Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira, da 35ª Zona Eleitoral.

Segundo o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e chegou à escola em cerca de dez minutos. Apesar do atendimento, ela não resistiu.

Em Cupira, no Agreste de Pernambuco, um homem de 68 anos morreu após sofrer um mal súbito em uma cabine de votação na Escola Estadual Maria de Lourdes Temporal.

Segundo o TRE-PE (Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco), a seção foi transferida para outra sala após o ocorrido. A Polícia Civil registrou o caso como morte natural e informou que a investigação segue em andamento.

Em Manaus, um eleitor morreu após sofrer um mal súbito enquanto votava em uma seção da 32ª Zona Eleitoral, na Compensa, zona oeste da cidade. Segundo o TRE-AM (Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas), ele sofreu um ataque cardíaco. O Samu foi acionado, mas o eleitor não resistiu.