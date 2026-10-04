AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Quatro eleitores morrem após passarem mal em locais de votação no país
1º turno

Quatro eleitores morrem após passarem mal em locais de votação no país

Os casos ocorreram em Campo Grande (MS), Cupira (PE), Manaus (AM) e Rio de Janeiro (RJ)

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 16:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 out 2026 às 16:40
Quatro eleitores morreram neste domingo (4) após passarem mal em locais de votação durante o primeiro turno das eleições. Os casos ocorreram em Campo Grande (MS), Cupira (PE), Manaus (AM) e Rio de Janeiro (RJ). Os nomes não foram divulgados.
Em Campo Grande, uma eleitora morreu após passar mal enquanto aguardava em uma fila de votação na Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira, da 35ª Zona Eleitoral.
Segundo o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e chegou à escola em cerca de dez minutos. Apesar do atendimento, ela não resistiu.
Em Cupira, no Agreste de Pernambuco, um homem de 68 anos morreu após sofrer um mal súbito em uma cabine de votação na Escola Estadual Maria de Lourdes Temporal.
Segundo o TRE-PE (Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco), a seção foi transferida para outra sala após o ocorrido. A Polícia Civil registrou o caso como morte natural e informou que a investigação segue em andamento.
Em Manaus, um eleitor morreu após sofrer um mal súbito enquanto votava em uma seção da 32ª Zona Eleitoral, na Compensa, zona oeste da cidade. Segundo o TRE-AM (Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas), ele sofreu um ataque cardíaco. O Samu foi acionado, mas o eleitor não resistiu.
No Rio de Janeiro, um homem de 62 anos morreu após passar mal em um corredor da Escola Municipal República da Colômbia, na Barra da Tijuca, zona sudoeste da cidade. Segundo o TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro), ele recebeu atendimento do Samu, mas morreu às 12h43. A votação continuou normalmente na escola.

Veja Também 

Imagem de destaque

Votação na Embaixada do Brasil em Berlim tem fila até para coxinha

Diretor-geral afastado da PF, Andrei Passos Rodrigues

PF inicia apuração sobre possível intervenção externa sobre eleições, diz Andrei Rodrigues

Eleitores que moram no exterior puderam votar em trânsito

Brasileiro é detido em fila de votação em Buenos Aires

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleição Eleicões 2026
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Candidatos ao governo Espírito Santo Ricardo Ferraço, Rafael Demuner, Breno Barcelos, Helder Salomão e Lorenzo Pazolini
Candidatos ao governo do ES votam e falam sobre expectativas para resultado
Imagem de destaque
Sobe para 1.543 número de urnas substituídas no primeiro turno
Imagem de destaque
Dilma Rousseff é vaiada ao chegar para votar em Belo Horizonte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados